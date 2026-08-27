Що робити із бабусиним кришталем: 5 речей, які повертаються в моду

Що не варто викидати зі старого серванта

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Кришталеві вази, салатниці та келишки, які десятиліттями припадали пилом у сервантах, знову опинилися в центрі уваги. Те, що раніше асоціювалося переважно з бабусиним інтер'єром і застіллями на великі свята, молодь дедалі частіше використовує для сервірування, домашніх вечірок і фотосесій.

"Телеграф" розповідає, які саме кришталеві речі з радянських сервантів можуть отримати друге життя та чому не варто поспішати позбуватися старого посуду.

Важкі вази, які колись стояли на видному місці

Одним із найбільш упізнаваних предметів радянського побуту були кришталеві вази. Важкі, масивні, з характерним грануванням і складними візерунками, вони часто займали центральне місце в серванті.

Такі вази зазвичай діставали не для щоденного використання, а з особливого приводу. Сьогодні їх можна використовувати не лише для квітів, а й як декоративний елемент інтер'єру.

Ваза

"Кришталь діставали на свято"

Ще один символ святкового столу — кришталеві салатниці та великі миски. Саме в них подавали салати та інші страви під час сімейних застіль.

Для багатьох поколінь кришталь був частиною особливої домашньої традиції: у звичайні дні він стояв за склом, а перед святом сервант відчиняли.

До такого посуду належали:

великі салатниці;

глибокі декоративні миски;

набори для подачі страв;

невеликі кришталеві ємності для закусок.

Салатнитця

Фруктівниці та келихи отримали нову роль

Окреме місце займали великі фруктівниці, особливо моделі на ніжці. Колись у них викладали яблука, апельсини або цукерки, а сам предмет часто був частиною парадного сервірування.

Фруктівниця

Не менш впізнаваними залишаються кришталеві келихи та чарки. Їх також традиційно берегли для гостей і великих свят.

Сьогодні старий посуд може стати частиною сучасного сервірування. Молодь використовує вінтажні келихи для домашніх вечірок, тематичних фотосесій і створення незвичайного святкового столу.

Келихи

Графин із чарками — класика радянського сервантa

Ще один характерний набір — кришталевий графин у комплекті з чарками. Такі набори були поширеним елементом домашнього посуду та часто роками стояли в серванті майже без використання.

Графин з чарками

Тепер вінтажний кришталь можна розглядати не лише як пережиток минулого, а й як предмет із власною історією. Особливо якщо він зберігся без сколів і тріщин.

Перш ніж віддавати старі вази, салатниці чи келихи, варто придивитися до них уважніше. Можливо, річ, яку десятиліттями діставали лише "на свято", ще знайде своє місце в сучасному домі.

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