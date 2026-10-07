Гениально и просто: украинка показала лайфхак, как вкусно подогреть еду без света

В сети далеко не все оценили данную хитрость

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В условиях отключений света украинцы продолжают делиться полезными бытовыми хитростями, которые выручают в самый неподходящий момент. Очередным простым, но невероятно эффективным лайфхаком поделилась одна из жительниц страны, показав, как лучше разогреть еду во время блэкаута.

Соответствующим видео украинка по имени Дарья поделилась в Instagram. Для разогрева пищи она придумала целую "систему".

"Мне очень не нравится греть прямо на сковороде, потому что так еда сохнет и сковороду лень мыть холодной водой. Поэтому мне очень понравился метод по видео! Пробовали такой?", — спросила Дарья.

В чем суть метода?

Главная проблема подогрева еды на сковороде заключается в том, что блюдо часто пересушивается или пригорает. Кроме того, после этого приходится долго отмывать посуду от жира. Чтобы избежать этих хлопот, автор лайфхака предлагает использовать водяную баню прямо на сковороде:

Налейте немного воды на сковороду и поставьте ее на включенную газовую плиту.

Положите на дно сковороды металлическую крышку от обычной консервной банки в качестве подставки.

Установите сверху на крышку тарелку с едой, которую необходимо разогреть.

Почему именно этот способ?

Такой подход имеет сразу несколько неоспоримых преимуществ:

Еда не сохнет: за счет горячего пара блюдо прогревается равномерно, оставаясь сочным и мягким (в отличие от прямого разогрева на сковороде).

за счет горячего пара блюдо прогревается равномерно, оставаясь сочным и мягким (в отличие от прямого разогрева на сковороде). Никакой лишней мойки: поскольку тарелка с едой стоит на импровизированной подставке над водой, сама сковорода остается абсолютно чистой. Ее не нужно мыть после каждого приема пищи — достаточно просто слить воду.

В сети данный лайфхак вызвал неоднозначные реакции.

"А можно накрыть все это дело крышкой (или использовать нормальную кастрюлю) — и получить водяную баню, в несколько раз эффективнее"

"Старый трюк"

Если нет света, то на электроплите никак не разогреешь!"

"Если нет света то используй газовую плиту?"

"Круто"

"А почему не в сковородке? Как у вас такая система вышла"

"Спасибо! Надеюсь, что не скоро пригодится"

Напомним, старая советская мебель, которую еще недавно без раздумий выбрасывали на свалку, сегодня получает второй шанс. Украинка продемонстрировала, как преобразить обычную громоздкую "стенку".