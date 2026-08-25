Сверкающие бокалы без дорогого полироля: как отмыть посуду, если закончились средства для посудомойки

Копеечные средства с кухни спасут ситуацию

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Посудомоечная машина — настоящая спасительница на кухне, которая экономит уйму времени. Но ее обслуживание обходится недешево. Регулярная покупка капсул, порошков, специальной соли и ополаскивателей ощутимо бьет по карману. К тому же специализированная химия имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

В таких ситуациях необязательно мыть все руками. Как отмечает чешский портал iReceptar, дорогостоящие химические средства можно временно заменить тем, что наверняка есть в кухонном шкафчике — столовым уксусом и пищевой содой.

Если закончился специальный ополаскиватель для блеска посуды, на замену можно смело брать белый уксус. Просто налейте его в дозатор для полироля, закройте отсек и запустите стандартный цикл мойки. На выходе получите чистую посуду с естественным блеском и без белесых разводов от воды. Правда, сохнуть тарелки могут немного дольше обычного, а суперблеска, как от профессионального средства, ожидать не стоит.

В случае, когда под рукой нет ни порошка, ни капсул для мытья, выручит самодельная смесь. Добавьте в отсек посудомойки примерно одну столовую ложку пищевой соды и буквально пять капель обычного жидкого моющего средства. Этого вполне хватит, чтобы качественно отмыть остатки еды.

Если залить в машинку обычное жидкое средство для мытья посуды, оно создаст огромную шапку пены, которая неминуемо полезет из всех щелей и зальет кухню. Сода в этом случае предотвратит излишнее пенообразование.

Изображение сгенерировано ИИ

Использовать такие альтернативы стоит только как временную меру. Домашние смеси не обладают таким же эффектом, как магазинные составы с активными энзимами. Если применять соду и обычную жидкость для мытья посуды постоянно, внутренности посудомойки будут постепенно загрязняться жиром.