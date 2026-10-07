Мужчина собрал 60 тысяч бракованных бутылок и построил из них дом: как он выглядит

Дом можно построить из того, что обычно выбрасывают

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока строительная отрасль десятилетиями держалась за кирпич и бетон, в городке Калева штата Мичиган нашли другое решение. Еще в 1941 году здесь возвели необычное сооружение из производственного брака стеклянной тары – ранний пример экологического строительства и циркулярного использования материалов. Сейчас в США это здание считают образцом устойчивой архитектуры и изобретательного ресайклинга.

Как пишет издание OKDIARIO, проект воплотил финский иммигрант Джон Дж. Макинен-старший. Он поселился в этих краях еще в 1903 году и открыл предприятие по выпуску безалкогольных напитков Northwestern Bottling Works. К 1940-м на складе накопились десятки тысяч надбитых и дефектных бутылок. Продать их было невозможно, поэтому владелец пустил утиль в дело – сделал из него строительный материал.

Инженерная находчивость

На стены ушло 60 000 бутылок. Их укладывали горизонтально в деревянный каркас донышками наружу. Это открыло доступ естественному свету внутрь помещений и создало оригинальный узор на фасаде.

Скрепляли стеклянные блоки смесью из цемента, строительного раствора, глины и угля. Благодаря такой кладке внутри стен образовалась изоляционная прослойка: запертый в бутылках воздух работал как природный термоизолятор.

Изображение

Строительство завершили в 1941 году. Впрочем, сам Джон Дж. Макинен скоропостижно скончался уже в 1942-м, так и не успев пожить в новом доме. Семья мастера жила здесь несколько десятилетий, пока в 1980-х усадьбу не выкупило Историческое общество Калевы. Позже здание внесли в Национальный реестр исторических мест США.

Историческое наследие и музейная экспозиция

Сейчас здесь работает городской музей. Девять залов занимают подвал и второй этаж, где стены сохранили классическую отделку. Часть экспозиции посвящена фабрике Makinen Tackle Company, которую в 1945 году открыл Уильям Макинен. В период расцвета она производила до 135 000 рыболовных приманок в год, а в самом музее хранится полное собрание блесен 1950–1960-х годов.

В других помещениях выставлено шесть муралов 1940-х годов по мотивам эпоса "Калевала". Их создали художники Национальной администрации по делам молодежи по программе "Нового курса" под руководством Гарри В. Армстронга. Экспозиция также рассказывает о быте первых поселенцев, известном Великом ограблении банка Калевы и местных ветеранах войны. Во дворе сохранили аутентичную финскую сауну и деревянный тотем с персонажами "Калевалы".

Как сообщал Телеграф, супруги Зак Шехтер и Элиз Шиффман построили в заснеженных горах Колорадо на высоте более 3400 метров автономный экодом, использовав 700 старых автомобильных шин и стеклянные бутылки.