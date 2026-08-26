Вы неправильно пользуетесь микроволновкой: как разогревать еду, чтобы не испортить её

Как разогреть блюдо, чтобы оно не пересыхало и прогревалось равномерно

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Готовая еда в холодильнике может существенно упростить жизнь, но одна ошибка при разогреве способна превратить аппетитную пиццу в сухарь, а пасту — в жёсткое блюдо с пересохшими краями. Эксперты объясняют: проблема часто не в самой микроволновке, а в том, как именно мы ею пользуемся.

Специалисты портала Good Housekeeping рассказали, почему еду стоит накрывать и что поможет сохранить её сочной и равномерно разогреть блюдо.

Почему еда пересыхает и нагревается неравномерно

Микроволновая печь нагревает продукты с помощью электромагнитных волн. Они взаимодействуют с молекулами в еде, в частности с водой, жирами и сахарами, в результате чего продукт постепенно нагревается.

Однако вместе с повышением температуры еда может терять влагу. Особенно это касается блюд, которые разогревают без крышки или другой защиты от испарения.

Отсюда и знакомая многим ситуация: в центре блюдо ещё холодное, а его края уже горячие и пересушенные. Такое часто случается с макаронами, запеканками, пиццей и другими готовыми блюдами.

Ещё одна распространённая проблема — брызги. Супы, соусы и другая жидкая еда во время нагревания могут разбрызгиваться по внутренней поверхности микроволновки, после чего остатки приходится отмывать.

Почему большинство блюд стоит накрывать

Когда еда накрыта, внутри образуется пар. Он помогает удерживать влагу, поэтому макароны, запеканки и другие блюда меньше пересыхают.

Однако это правило работает не для всех продуктов. Как отмечают специалисты, накрывать еду не стоит, если главная задача — сохранить хрустящую текстуру.

Например, некоторые жареные блюда после длительного нагревания под крышкой могут стать мягкими или размокнуть.

Важна не только текстура, но и безопасность

Неравномерный нагрев может быть не только проблемой вкуса. Микроволновая печь не всегда прогревает еду одинаково по всему объёму.

Из-за этого в готовом блюде могут оставаться холодные участки. Если еду разогрели недостаточно, это может создавать риски с точки зрения пищевой безопасности.

Именно поэтому специалисты советуют не просто поставить тарелку в микроволновку и дождаться сигнала таймера. Если это возможно, блюдо стоит перемешать или перевернуть в процессе разогрева.

Также после завершения нагревания еде можно дать немного постоять. Это позволит теплу лучше распределиться по всему блюду.

Чем накрывать еду в микроволновке

Согласно рекомендациям экспертов, для продуктов, которые легко пересыхают, можно использовать влажное полотенце или салфетку.

Такой способ помогает удерживать влагу во время нагревания. Для супов, соусов и других блюд с высоким содержанием жидкости лучше подойдёт специальная крышка с отверстиями для выхода пара.

Вентиляционные отверстия не дают пару скапливаться внутри контейнера, одновременно помогая продуктам нагреваться более равномерно.

Что лучше не разогревать в микроволновке

Не все продукты и предметы стоит помещать в микроволновую печь. В отдельных случаях это может испортить блюдо, повредить посуду или даже сам прибор.

В частности, лучше избегать разогревания:

еды в металлической посуде или с металлическими элементами — металл может вызвать искрение и повредить микроволновку;

— металл может вызвать искрение и повредить микроволновку; герметично закрытых контейнеров — во время нагревания внутри скапливается пар, из-за чего ёмкость может разорваться;

— во время нагревания внутри скапливается пар, из-за чего ёмкость может разорваться; яиц в скорлупе — из-за давления, которое образуется внутри, они могут лопнуть;

— из-за давления, которое образуется внутри, они могут лопнуть; посуды, не предназначенной для использования в микроволновке — некоторые виды пластика могут деформироваться под воздействием высокой температуры;

— некоторые виды пластика могут деформироваться под воздействием высокой температуры; блюд, для которых важна хрустящая корочка, — например, пицца, жареный картофель или продукты в панировке часто получаются значительно лучше после разогревания в духовке или на сковороде.

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