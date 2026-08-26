Рисовая вода творит чудеса на кухне: мало кто пользуется этим лайфхаком

Вместо раковины — в дело

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Мутную воду после промывания риса обычно сливают в раковину. Между тем эта жидкость способна заменить сразу несколько чистящих средств на кухне.

Об этом свойстве рисовой воды рассказало издание Apartment Therapy. По данным издания, в традиционных азиатских семьях эту жидкость практически никогда не выливают.

Во время промывания риса с его поверхности смывается тонкий слой крахмала, и он остается в воде в виде мельчайших взвешенных частиц. Именно эти частицы работают как мягкий природный абразив. Они снимают жир и мелкие загрязнения, но при этом не царапают поверхность и не содержат агрессивной химии.

Как использовать воду после промывания риса

Проще всего использовать рисовую воду для мытья жирной посуды или для удаления застывших пятен на плите. Также она хорошо справляется и с запахами. Достаточно замочить в рисовой воде на полчаса пластиковый контейнер для еды, деревянную разделочную доску или банку из-под специй, и посторонний запах уйдет.

Есть у этой жидкости применение и за пределами мойки. Если смочить в рисовой воде салфетку из микрофибры и протереть деревянную мебель круговыми движениями, крахмал слегка отполирует дерево и вернет поверхности естественный блеск.

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Для уборки стоит использовать только вторую или третью воду после промывания риса, так как именно в ней концентрация крахмала выше, а пыли и мусора меньше чем в первой. Использовать ее нужно сразу или хранить в холодильнике не дольше нескольких дней, иначе она просто начнет портиться, как и любая крахмалистая жидкость.