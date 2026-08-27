Забудьте о сухих бисквитах: этот сочный десерт из яблок и какао покорит вас с первого кусочка
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Простое в приготовлении лакомство
Быстрый десерт из какао и яблок — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное к чаю и при этом не проводить много времени у плиты. В этом десерте нет тяжелого крема и лишнего сливочного масла. Главный секрет кроется в обычных свежих яблоках. Они делают тесто влажным и нежным, поэтому десерт остается свежим долгое время. А обычное какао придает ему насыщенный шоколадный вкус.
Этим рецептом поделились авторы кулинарного YouTube-канала CookingForMyWife. Чтобы порадовать близких таким угощением, понадобятся самые простые продукты.
Чтобы десерт получился идеальным, выбирайте сладкие или кисло-сладкие сорта яблок с плотной мякотью. Они дадут нужное количество сока, но не сделают тесто слишком жидким. Если вам нравится хрустящая текстура, добавьте в массу горсть рубленых грецких орехов или фундука. Любители пряных ароматов могут смело использовать щепотку корицы, молотый имбирь или тертую апельсиновую цедру.
Ингредиенты:
- Яблоки (средние) — 3 шт.
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сливочное или растительное масло — для смазывания формы
Как приготовить яблочный десерт с какао:
- Хорошо вымойте яблоки, при желании очистите их от кожуры, разрежьте на дольки и обязательно удалите сердцевину с семечками.
- Нарежьте фрукты на более мелкие кусочки и измельчите их в блендере до состояния однородного пюре.
- Переложите полученную яблочную массу в глубокую миску и смешайте с какао.
- Когда масса станет однородного цвета, постепенно добавьте в нее яйца, сахар и разрыхлитель. Снова все хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
- Смажьте форму для выпекания небольшим количеством масла. Выложите в нее получившуюся смесь и разровняйте лопаткой.
- Отправьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте десерт 25 минут.
- Достаньте готовую выпечку из духовки и дайте ей остыть в форме несколько минут, после чего аккуратно извлеките.
Перед подачей нарежьте десерт на порционные кусочки и слегка присыпьте сахарной пудрой. Для создания праздничного настроения можно полить десерт растопленным темным шоколадом или добавить сверху ложку густой сметаны. Такое лакомство станет идеальным дополнением к чашке утреннего кофе, черного чая или стакану теплого молока.