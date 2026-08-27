Забудьте о сухих бисквитах: этот сочный десерт из яблок и какао покорит вас с первого кусочка

Простое в приготовлении лакомство

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Быстрый десерт из какао и яблок — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное к чаю и при этом не проводить много времени у плиты. В этом десерте нет тяжелого крема и лишнего сливочного масла. Главный секрет кроется в обычных свежих яблоках. Они делают тесто влажным и нежным, поэтому десерт остается свежим долгое время. А обычное какао придает ему насыщенный шоколадный вкус.

Этим рецептом поделились авторы кулинарного YouTube-канала CookingForMyWife. Чтобы порадовать близких таким угощением, понадобятся самые простые продукты.

Чтобы десерт получился идеальным, выбирайте сладкие или кисло-сладкие сорта яблок с плотной мякотью. Они дадут нужное количество сока, но не сделают тесто слишком жидким. Если вам нравится хрустящая текстура, добавьте в массу горсть рубленых грецких орехов или фундука. Любители пряных ароматов могут смело использовать щепотку корицы, молотый имбирь или тертую апельсиновую цедру.

Ингредиенты:

Яблоки (средние) — 3 шт.

Какао-порошок — 3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное или растительное масло — для смазывания формы

Как приготовить яблочный десерт с какао:

Хорошо вымойте яблоки, при желании очистите их от кожуры, разрежьте на дольки и обязательно удалите сердцевину с семечками. Нарежьте фрукты на более мелкие кусочки и измельчите их в блендере до состояния однородного пюре. Переложите полученную яблочную массу в глубокую миску и смешайте с какао. Когда масса станет однородного цвета, постепенно добавьте в нее яйца, сахар и разрыхлитель. Снова все хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Смажьте форму для выпекания небольшим количеством масла. Выложите в нее получившуюся смесь и разровняйте лопаткой. Отправьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте десерт 25 минут. Достаньте готовую выпечку из духовки и дайте ей остыть в форме несколько минут, после чего аккуратно извлеките.

Перед подачей нарежьте десерт на порционные кусочки и слегка присыпьте сахарной пудрой. Для создания праздничного настроения можно полить десерт растопленным темным шоколадом или добавить сверху ложку густой сметаны. Такое лакомство станет идеальным дополнением к чашке утреннего кофе, черного чая или стакану теплого молока.