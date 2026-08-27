Забудьте про сухі бісквіти: цей соковитий десерт із яблук і какао підкорить із першого шматочка

Прості в приготуванні ласощі

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Швидкий десерт із какао та яблук — справжнє спасіння для тих, хто хоче приготувати щось смачне до чаю і при цьому не проводити багато часу біля плити. У цьому десерті немає важкого крему та зайвого вершкового масла. Головний секрет криється у звичайних свіжих яблуках. Вони роблять тісто вологим і ніжним, тому десерт залишається свіжим довгий час. А звичайне какао надає йому насиченого шоколадного смаку.

Цим рецептом поділилися автори кулінарного YouTube-каналу Cooking For MyWife. Щоб порадувати близьких таким частуванням, знадобляться найпростіші продукти.

Щоб десерт вийшов ідеальним, обирайте солодкі або кисло-солодкі сорти яблук із щільною м'якоттю. Вони дадуть потрібну кількість соку, але не зроблять тісто занадто рідким. Якщо вам подобається хрустка текстура, додайте в масу жменю подрібнених волоських горіхів або фундука. Любителі пряних ароматів можуть сміливо використовувати щіпку кориці, мелений імбир або терту апельсинову цедру.

Інгредієнти:

Яблука (середні) — 3 шт.

Какао-порошок — 3 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Цукор — 3 ст. л.

Розпушувач — 1 ч. л.

Вершкове або рослинне масло — для змащування форми

Як приготувати яблучний десерт з какао

Добре вимийте яблука, за бажання очистьте їх від шкірки, розріжте на часточки та обов'язково видаліть серцевину з насінням. Наріжте фрукти на дрібніші шматочки та подрібніть їх у блендері до стану однорідного пюре. Перекладіть отриману яблучну масу в глибоку миску та змішайте з какао. Коли маса стане однорідного кольору, поступово додайте в неї яйця, цукор і розпушувач. Знову все добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Змастіть форму для випікання невеликою кількістю масла або олії. Викладіть у неї суміш, що утворилася, і розрівняйте лопаткою. Відправте форму в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте десерт 25 хвилин. Дістаньте готову випічку з духовки та дайте їй охолонути у формі кілька хвилин, після чого акуратно вийміть.

Перед подачею наріжте десерт на порційні шматочки та злегка присипте цукровою пудрою. Для створення святкового настрою можна полити десерт розтопленим темним шоколадом або додати зверху ложку густої сметани. Такі ласощі стануть ідеальним доповненням до чашки ранкової кави, чорного чаю або склянки теплого молока.