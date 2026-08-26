В Украине хотят установить новый государственный женский праздник

Автор идеи убеждена, что женскую взаимоподдержку необходимо популяризировать

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Украинка предлагает установить новый государственный праздник – День лучших подруг (День женской солидарности и взаимоподдержки). Она призывает, чтобы он отмечался ежегодно 11 августа.

Соответствующую петицию №22/268668-эп на сайте президента 21 августа Украины опубликовала Анна Сбоева. Она объяснила свое предложение тем, что украинские женщины являются одной из главных движущих сил общества, обороны, волонтерского движения и сохранения национального сознания.

"На плечах украинок держится тыл, воспитание будущих поколений, а тысячи из них с оружием в руках защищают государство на фронте. Все это сверхчеловеческое давление и вызовы современности женщины преодолевают благодаря уникальному историческому феномену — женской солидарности, сестринству и крепкой дружбе", — говорится в обращении.

Автор петиции приводит исторические примеры украинской женской дружбы. Среди них Леся Украинка и Ольга Кобылянская, Елена Пчилка и Наталья Кобринская, которые вместе закладывали фундамент украинского феминизма и идентичности.

По мнению автора инициативы, введение Дня лучших подруг на государственном уровне позволит:

популяризировать культуру взаимоподдержки и солидарности среди украинских женщин

подчеркнуть важность ментального здоровья и роли дружеского общения

признать и поблагодарить украинских женщин за их единство и вклад в сохранение нации

Чтобы петицию рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский, она должна набрать 25 тысяч голосов. По состоянию на момент опубликования материала, его подписали 326 человек. До конца голосования осталось 88 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 июля в Украине и мире отмечают Международный день дружбы.