В ящике под духовкой хранят сковородки, но это неправильно: вот для чего он нужен на самом деле
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Это пространство можно использовать более практично
Почти в каждой кухне под духовкой есть выдвижной ящик, и почти каждый складывает туда сковородки, формы для выпечки и решетки, которые не помещаются больше никуда. Вот только производители бытовой техники проектировали этот ящик совсем не для хранения посуды.
"Телеграф" рассказывает про первоначальное предназначение ящика под духовкой.
Выдвижной ящик изначально в большинстве печек и духовок задуман как подогревательный. Он способен поддерживать температуру в диапазоне 40–75°C. Этого достаточно, чтобы держать теплыми тарелки, готовые блюда или гарниры, пока на плите или в духовке готовится остальной ужин. Благодаря этому не возникает проблема, когда одно блюдо остывает, пока варится второе.
Почему стоит подавать блюда на подогретых тарелках
Керамика и фарфор быстро забирают тепло у еды, из-за чего горячий ужин через несколько минут превращается в едва теплый, объясняют эксперты из dom.wprost.pl. Если предварительно прогреть посуду хотя бы до 50–60°C, блюдо дольше остается теплым. К тому же такие блюда вкуснее, чем разогретые в микроволновке.
Как понять, что ящик с подогревом
Не все модели духовок оснащены этой функцией. Чтобы проверить, стоит заглянуть в инструкцию к прибору. Верный признак того, что перед вами полноценный подогревательный ящик — отдельная панель управления, термостат или встроенный термометр рядом с ним. Если управления нет, а ящик нагревается лишь слегка за счет тепла самой духовки, использовать его для подогрева пищи также можно, но эффект будет не такой ощутимый.
Как ухаживать за ящиком и что в нем нельзя хранить
Если использовать ящик по прямому предназначению, важно тщательно следить за его чистотой. Чистить ящик под духовкой можно:
- раствором уксуса с водой в пропорции 1:1, чтобы убрать налет и запахи;
- пастой из пищевой соды, чтобы растворить жир;
- водой с лимоном, чтобы освежить поверхность.
Кроме того, в ящике с подогревом не рекомендуется хранить посуду с пластиковыми ручками и другими элементами, которые могут расплавиться от высокой температуры. Безопасно хранить в нем посуду из керамики, нержавеющей стали и термостойкого стекла.
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