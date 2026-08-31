Этот простой лайфхак для экономии воды может сломать унитаз: в чем проблема

Почему популярный лайфхак из СССР опасен

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Класть кирпич в бачок унитаза, чтобы уменьшить расход воды, — один из популярных бытовых советов в интернете. Однако такая экономия может закончиться поломкой сливного механизма.

Инженер кафедры теплотехники КНУБА Игорь Козячина рассказал "Телеграфу", что именно происходит с кирпичом в воде и почему его осколки могут повредить сантехнику.

Кирпич постепенно разрушается

Логика лайфхака проста: кирпич занимает часть объема бачка, поэтому во время слива набирается меньше воды. Однако сам материал для такого эксперимента не подходит.

"Худшее решение. В воде кирпич крошится на песок", — пояснил Игорь Козячина.

Проблема начинается тогда, когда мелкие частицы попадают непосредственно в сливной механизм.

Песок повреждает мембрану

По словам инженера, осколки кирпича работают как абразив. Они могут попадать под силиконовую мембрану сливного механизма и постепенно протирать ее.

"Абразив (мелкие частицы песка и кирпича — прим. ред.) попадает под силиконовую мембрану сливного механизма, быстро протирает ее, и бачок начинает непрерывно течь", — рассказал специалист.

В результате попытка сэкономить воду может дать противоположный эффект — бачок будет постоянно пропускать воду.

Поэтому популярный совет из интернета способен превратить желание сэкономить воду в необходимости ремонтировать сливной механизм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить, не подтекает ли унитаз.