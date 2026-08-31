Этот простой лайфхак для экономии воды может сломать унитаз: в чем проблема
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Почему популярный лайфхак из СССР опасен
Класть кирпич в бачок унитаза, чтобы уменьшить расход воды, — один из популярных бытовых советов в интернете. Однако такая экономия может закончиться поломкой сливного механизма.
Инженер кафедры теплотехники КНУБА Игорь Козячина рассказал "Телеграфу", что именно происходит с кирпичом в воде и почему его осколки могут повредить сантехнику.
Кирпич постепенно разрушается
Логика лайфхака проста: кирпич занимает часть объема бачка, поэтому во время слива набирается меньше воды. Однако сам материал для такого эксперимента не подходит.
"Худшее решение. В воде кирпич крошится на песок", — пояснил Игорь Козячина.
Проблема начинается тогда, когда мелкие частицы попадают непосредственно в сливной механизм.
Песок повреждает мембрану
По словам инженера, осколки кирпича работают как абразив. Они могут попадать под силиконовую мембрану сливного механизма и постепенно протирать ее.
"Абразив (мелкие частицы песка и кирпича — прим. ред.) попадает под силиконовую мембрану сливного механизма, быстро протирает ее, и бачок начинает непрерывно течь", — рассказал специалист.
В результате попытка сэкономить воду может дать противоположный эффект — бачок будет постоянно пропускать воду.
Поэтому популярный совет из интернета способен превратить желание сэкономить воду в необходимости ремонтировать сливной механизм.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить, не подтекает ли унитаз.