Душ или ванна: какая привычка ежедневно опустошает ваш кошелек

Какой способ принятия водных процедур более выгодный

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Большинство украинцев ежедневно принимают душ, в новостройках все чаще можно встретить душевую кабину вместо ванны. Однако есть и те, кто не может расстаться с расточительной привычкой понежиться в ванне.

"Телеграф" решил выяснить разницу в стоимости этих водных процедур.

Во время принятия 5-минутного душа расходуется около 40 литров воды, в то же время на одну ванну обычно тратится от 150 до 200 литров.

Стоимость горячей воды в Киеве сегодня составляет 97,89 грн за куб, а водоотведения – 16,164 грн.

97,89 + 16,164 = 114,054 грн

Чтобы узнать, сколько стоит принять 5-минутный душ, следует умножить сумму тарифа на горячую воду и водоотведение на количество потраченной воды.

114,054 х 0,04 = 4,56216 грн

Если наслаждаться душем вдвое дольше, получится около 10 грн.

А что же с ванной? Люди наливают разное количество воды в емкость. Это зависит от самой ванны, объема человека и его привычек. Для наглядности возьмем 200 литров, ведь даже без расчетов понятно, что это количество в 5 раз больше, чем 40 литров, которые мы тратим во время 5-минутного душа.

114,054 х 0,2 = 22,8108 грн

А теперь подсчитаем, во сколько обойдется ежедневное принятие душа или ванны за месяц и какова разница. Для удобства возьмем 30 дней. Любители душа за это время используют 1,2 куба воды, а те, кто предпочитают ванну – целых 6 кубов.

0,04 х 30 = 1,2 куб

0,2 х 30 = 6 куба

За ежедневный душ придется заплатить менее 140 грн, за ванну – более 680 грн.

114,054 х 1,2 = 136,86 грн

114,054 х 6 = 684,32 грн

Пустой кошелек. Фото: Pixabay

Разница составляет более 500 грн в месяц.

684,324 — 136,8648 = 547,45 грн

А за год она составит более 6,5 тысячи.

547,4592 х 12 = 6 569,51 грн

Стоит отметить, что если долго стоять под душем, тоже можно использовать 200 литров воды. Как мы писали выше, при наборе ванны не всегда расходуется 200 литров. Однако наглядно видно, что принятие душа – более экономная привычка.

Ранее мы рассказывали, что многие украинцы не обращают внимания на протекающий кран, а иногда оттягивают ремонт или замену смесителя из-за отсутствия времени или свободных денег. Однако такое отношение грозит большими убытками семейному бюджету.