Тканевые коврики для ванной уходят в прошлое. Какая фантастическая замена их вытесняет

Эта альтернатива теплая на ощупь и поглощает влаги до пяти раз больше собственного веса

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Коврики для ванной комнаты из ткани (хлопка или синтетических материалов) уходят в прошлое, потому что они склонны к накоплению бактерий. Им на смену приходит современное решение.

Об этом сообщает британский сайт Natural Step. Из-за влажной среды в ванной комнате коврик может не высыхать до конца. В этом случае в нем могут размножаться бактерии, а сам коврик может неприятно пахнуть.

Даже регулярная стирка не всегда решает проблему. Дело в том, что хлопок и синтетические ткани, из которых делают коврики, можно стирать только при температуре до 40 градусов. Этой температуры недостаточно, чтобы уничтожить многие распространенные виды бактерий.

Чем заменить тканевый коврик в ванной

Новая альтернатива тканевым коврикам – коврики для ванной из натурального камня. Это быстросохнущие напольные коврики, сделанные из диатомовой земли, которые при контакте поглощают воду. Диатомовая земля – это легкая горная порода, состоящая из окаменевших панцирей микроскопических диатомовых водорослей.

Каменные коврики для ванной. Фото: naturalstep

Такой коврик – теплый на ощупь и поглощает влагу до пяти раз больше собственного веса, оставаясь при этом сухим снаружи. Вода исчезает с поверхности в течение нескольких секунд, а коврик полностью высыхает за 10-15 минут. Бактерии не имеют влажной среды для размножения.

Каменный коврик очень простой в уходе. Стирать его не нужно, достаточно просто время от времени слегка почистить поверхность щеткой.

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