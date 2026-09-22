Прощайте, привычные разделочные доски. Дерево и пластик из кухни вытесняет новый материал
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Кухни завоевывает новый тренд
Привычные разделочные доски из дерева и пластика теперь не единственный вариант. Все большую популярность набирают модели из пищевой нержавеющей стали.
"Телеграф" рассказывает, почему профессиональные повара и хозяйки все чаще выбирают стальные разделочные доски. Дело в том, что деревянные и пластиковые доски имеют недостатки. Деревянные впитывают влагу и запахи, а со временем накапливают загрязнения.
В то же время разделочные доски из пластика быстро покрываются царапинами. Ножи оставляют борозды, в которые забиваются остатки пищи. Кроме того, некоторые отказываются от пластиковых моделей из-за нежелания, чтобы в их пищу попадал микропластик.
Разработчики продолжают поиски более практичного материала для этих кухонных принадлежностей. Рынок, в том числе и украинский, начали завоевывать кухонные доски из нержавеющей стали. Если раньше это была экзотика, теперь металлические доски можно купить по доступным ценам.
Такие модели имеют несколько "плюсов"
- не впитывают запахи и влагу;
- легко моются и дезинфицируются;
- за годы использования практически не изнашиваются.
Однако разделочные доски из нержавеющей стали имеют и несколько недостатков. Самый главный — многие считают, что на металлической поверхности ножи быстрее тупятся. Однако это мнение разделяют не все специалисты.
Кроме того, к пользованию металлической доской нужно привыкнуть. При нарезании продуктов на них возникает более громкий звук, а также некоторые продукты на них сильно скользят.
Однако для многих то, что такие модели не накапливают остатки пищи и влаги, главное при выборе. Также такие доски можно мыть в посудомоечной машине.
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