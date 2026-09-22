Прощайте, привычные разделочные доски. Дерево и пластик из кухни вытесняет новый материал

Кухни завоевывает новый тренд

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Привычные разделочные доски из дерева и пластика теперь не единственный вариант. Все большую популярность набирают модели из пищевой нержавеющей стали.

"Телеграф" рассказывает, почему профессиональные повара и хозяйки все чаще выбирают стальные разделочные доски. Дело в том, что деревянные и пластиковые доски имеют недостатки. Деревянные впитывают влагу и запахи, а со временем накапливают загрязнения.

В то же время разделочные доски из пластика быстро покрываются царапинами. Ножи оставляют борозды, в которые забиваются остатки пищи. Кроме того, некоторые отказываются от пластиковых моделей из-за нежелания, чтобы в их пищу попадал микропластик.

Разработчики продолжают поиски более практичного материала для этих кухонных принадлежностей. Рынок, в том числе и украинский, начали завоевывать кухонные доски из нержавеющей стали. Если раньше это была экзотика, теперь металлические доски можно купить по доступным ценам.

Разделочные доски из нержавейки продаются в Украине.

Такие модели имеют несколько "плюсов"

не впитывают запахи и влагу;

легко моются и дезинфицируются;

за годы использования практически не изнашиваются.

Плюсы металлических кухонных досок

Однако разделочные доски из нержавеющей стали имеют и несколько недостатков. Самый главный — многие считают, что на металлической поверхности ножи быстрее тупятся. Однако это мнение разделяют не все специалисты.

Кроме того, к пользованию металлической доской нужно привыкнуть. При нарезании продуктов на них возникает более громкий звук, а также некоторые продукты на них сильно скользят.

Однако для многих то, что такие модели не накапливают остатки пищи и влаги, главное при выборе. Также такие доски можно мыть в посудомоечной машине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в мире массово отказываются от поролоновых губок для мытья посуды. В Швеции им придумали более практичную альтернативу.