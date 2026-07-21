Полотенца перестали впитывать воду: вот в чем настоящая причина и как это исправить
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Полотенца важно правильно стирать и сушить
Если любимое полотенце вдруг стало жестким, "стеклянным" на ощупь и почти не впитывает воду после душа, дело не в его качестве. Чаще всего проблема в том, что полотенце неправильно стирали и сушили.
Специалисты по уходу за текстилем объясняют, что причиной жесткости чаще всего становится накопление различных отложений на волокнах ткани в сочетании с неправильной стиркой и сушкой.
Новые полотенца нередко покрывают силиконовыми составами, которые делают их мягкими на ощупь, но временно снижают впитываемость. Именно поэтому перед первым использованием полотенце стоит постирать один-два раза.
Далее впитывающие свойства полотенца могут снижаться из-за неправильной стирки. В переполненном барабане стиральной машины полотенца не выполаскиваются как следует. Из-за этого в волокнах остаются кожный жир, частицы моющего средства и грязь.
Использование кондиционера для стирки тоже не идет на пользу. Он оставляет на ткани восковой слой, из-за которого полотенце становится мягче на ощупь, но хуже впитывает воду. Похожий эффект дают жесткая вода с высоким содержанием кальция и магния, а также избыток стирального порошка, который не выполаскивается до конца.
Не меньшую роль играет сушка. Мокрые полотенца, которые долго не высыхают, покрываются плесенью и неприятным запахом, а слишком горячий воздух в сушильной машине разрушает волокна и снижает их способность впитывать воду.
Как вернуть полотенцам мягкость и впитываемость
- Стирайте полотенца отдельно от остального белья, не перегружая барабан машины.
- Раз в несколько месяцев запускайте программу очистки стиральной машины с порошком или столовым уксусом.
- Откажитесь от кондиционера для белья.
- Сушите полотенца на воздухе или в сушильной машине при низкой и средней температуре.
- Используйте меньше высококачественного концентрированного порошка и избегайте агрессивных отбеливателей.
Как "реанимировать" уже испорченные полотенца
- Рассортируйте полотенца по цвету и толщине и стирайте небольшими партиями.
- Влейте в барабан стакан столового уксуса без порошка и кондиционера, запустите стирку при максимально допустимой температуре.
- После цикла добавьте полстакана пищевой соды или столовую ложку кислородного отбеливателя и запустите вторую стирку.
- При желании проведите третью стирку с небольшим количеством мягкого порошка.
- После стирки хорошо встряхните полотенца, чтобы разрыхлить волокна, и высушите их на свежем воздухе или при средней температуре.