Полотенца перестали впитывать воду: вот в чем настоящая причина и как это исправить

Полотенца важно правильно стирать и сушить

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Если любимое полотенце вдруг стало жестким, "стеклянным" на ощупь и почти не впитывает воду после душа, дело не в его качестве. Чаще всего проблема в том, что полотенце неправильно стирали и сушили.

Специалисты по уходу за текстилем объясняют, что причиной жесткости чаще всего становится накопление различных отложений на волокнах ткани в сочетании с неправильной стиркой и сушкой.

Новые полотенца нередко покрывают силиконовыми составами, которые делают их мягкими на ощупь, но временно снижают впитываемость. Именно поэтому перед первым использованием полотенце стоит постирать один-два раза.

Далее впитывающие свойства полотенца могут снижаться из-за неправильной стирки. В переполненном барабане стиральной машины полотенца не выполаскиваются как следует. Из-за этого в волокнах остаются кожный жир, частицы моющего средства и грязь.

Использование кондиционера для стирки тоже не идет на пользу. Он оставляет на ткани восковой слой, из-за которого полотенце становится мягче на ощупь, но хуже впитывает воду. Похожий эффект дают жесткая вода с высоким содержанием кальция и магния, а также избыток стирального порошка, который не выполаскивается до конца.

Не меньшую роль играет сушка. Мокрые полотенца, которые долго не высыхают, покрываются плесенью и неприятным запахом, а слишком горячий воздух в сушильной машине разрушает волокна и снижает их способность впитывать воду.

Как вернуть полотенцам мягкость и впитываемость

Стирайте полотенца отдельно от остального белья, не перегружая барабан машины.

Раз в несколько месяцев запускайте программу очистки стиральной машины с порошком или столовым уксусом.

Откажитесь от кондиционера для белья.

Сушите полотенца на воздухе или в сушильной машине при низкой и средней температуре.

Используйте меньше высококачественного концентрированного порошка и избегайте агрессивных отбеливателей.

Полотенца всегда будут мягкими, яесли правильно за ними ухаживать. Фото: Freepik

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