Номер один для ТЦК: кто из украинцев может получить повестку в первую очередь этой осенью
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В армии есть повышенный спрос дефицитные специальности
В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, во время которой многим мужчинам вручают повестки от ТЦК. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть более востребованы в армии, чем другие.
"Телеграф" рассказывает о том, кого могут мобилизовать в первую очередь осенью 2026 года.
Подробнее об этом читайте в материале: "Кто потеряет бронь и кому придет повестка в первую очередь: главное о мобилизации с 1 сентября".
Как отмечает "24 канал", общий призыв проходит в плановом режиме, однако у армии есть четкие приоритеты по укомплектованию Сил обороны. Первоочередно повестки получают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, не имеющие отсрочки или бронирования, а также военнообязанные с практическим опытом или офицеры запаса.
Помимо этого, в армии есть повышенный спрос на специальности, которые считаются дефицитными. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку раньше остальных. Ранее в Минобороны Украины объясняли, что среди таких специальностей:
- операторы дронов;
- IT-специалисты;
- водители;
- стрелки;
- разведчики.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают ввести поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу.