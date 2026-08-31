Номер один для ТЦК: кто из украинцев может получить повестку в первую очередь этой осенью

В армии есть повышенный спрос дефицитные специальности

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В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, во время которой многим мужчинам вручают повестки от ТЦК. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть более востребованы в армии, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого могут мобилизовать в первую очередь осенью 2026 года.

Подробнее об этом читайте в материале: "Кто потеряет бронь и кому придет повестка в первую очередь: главное о мобилизации с 1 сентября".

Как отмечает "24 канал", общий призыв проходит в плановом режиме, однако у армии есть четкие приоритеты по укомплектованию Сил обороны. Первоочередно повестки получают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, не имеющие отсрочки или бронирования, а также военнообязанные с практическим опытом или офицеры запаса.

Помимо этого, в армии есть повышенный спрос на специальности, которые считаются дефицитными. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку раньше остальных. Ранее в Минобороны Украины объясняли, что среди таких специальностей:

операторы дронов;

IT-специалисты;

водители;

стрелки;

разведчики.

Мобилизация осенью

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают ввести поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу.