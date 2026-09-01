В Европе массово отказываются от туалетной бумаги. Ее вытесняет японский тренд

Какую альтернативу придумали японцы?

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В Европе набирает обороты тенденция отказа от туалетной бумаги. Ей на смену приходит современное решение для гигиены – умные туалеты, сочетающие функции традиционного унитаза и биде.

Об этом сообщает польский сайт Оfeminin. Умные туалеты, которые часто называют системами "washlet", имеют ряд расширенных функций. Среди них – очистка водой с регулировкой температуры, силы струи и положения форсунки, а также сушка теплым воздухом.

Умный туалет. Фото: totousa.com

Также некоторые модели оснащены подогревом сидений и даже автоматическим подъемом крышки. По словам экспертов, washlet – это одна из самых быстрорастущих тенденций в сфере обустройства санузлов. Потребители все больше ожидают более высокого уровня гигиены и комфорта, а производители реагируют на эти нужды инновационными решениями.

Разработкики объединили унитаз и биде. Фото: totousa.com

Умные туалеты с функцией мытья изобрели в Японии. Это изобретение быстро распространяется по миру.

Одним из ключевых преимуществ разумных туалетов является уменьшение потребления туалетной бумаги. Мытье водой считается более эффективным и бережным, поэтому многие люди практически отказались от бумаги или уменьшили ее использование до минимума.

Хотя полный отказ от туалетной бумаги кажется маловероятным в ближайшее время, эксперты уверяют, что семьи, пользующиеся умными туалетами, используют его гораздо меньше, пишет издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мире массово отказываются от губок для мытья посуды. Их вытесняет шведский тренд.