У Європі масово відмовляються від туалетного паперу. Його витісняє японський тренд

Яку альтернативу вигадали японці?

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У Європі набирає обертів тенденція відмови від туалетного паперу. Йому на зміну приходить сучасне рішення для гігієни — розумні туалети, які поєднують функції традиційного унітаза та біде.

Про це розповідає польський сайт Оfeminin. Розумні туалети, які часто називають системами "washlet" мають низку розширених функцій. Серед них — очищення водою з регулюванням температури, сили струменя та положення форсунки, а також сушіння теплим повітрям.

Розумний туалет. Фото: totousa.com

Також деякі моделі оснащені підігрівом сидінь і навіть автоматичним підйомом кришки. За словами експертів, washlet — це одна з найшвидше зростаючих тенденцій у сфері облаштування санвузлів. Споживачі дедалі більше очікують вищого рівня гігієни та комфорту, а виробники реагують на ці потреби інноваційними рішеннями.

Розробники поєднали унітаз та біде. Фото: totousa.com

Розумні туалети з функцією миття винайшли у Японії. Цей винахід швидко поширюється світом.

Однією з ключових переваг розумних туалетів є зменшення споживання туалетного паперу. Миття водою вважається більш ефективним та дбайливим, тому багато людей практично відмовилися від паперу або зменшили його використання до мінімуму.

Хоча повна відмова від туалетного паперу здається малоймовірною найближчим часом, експерти запевняють, що родини, які користуються розумними туалетами, використовують його значно менше, пише видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у світі масово відмовляються від губок для миття посуду. Їх витісняє шведський тренд.