Зеленский приехал из Москвы ради дочери: трогательное видео 15-летней давности

Таким его мало кто помнит

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока украинские школьники возвращаются за парты после летних каникул, в сети всплыло архивное видео Владимира Зеленского с его дочерью Александрой. На кадрах, снятых в 2011 году, будущий президент Украины провожает девочку в первый класс и заметно радуется этому событию.

Тогда Зеленский еще был актером и руководителем "Студии Квартал-95". На видео он много улыбается, поддерживает дочь и стоит на "линейке". Александра одета в школьную форму, а ее волосы собраны в два хвостика, украшенных белыми бантами.

"Такие они милые 🥹❤️‍🩹. Когда-то он просто вел свою маленькую дочь в школу", — пишут в сети.

"Телеграф" рассказывает, что с 2011 года Александра училась в столичной Новопечерской школе. Стоимость обучения там на тот момент составляла около 10-12 тысяч долларов в год, что в пересчете на сегодняшний курс составляет примерно 445-534 тысячи гривен.

Зеленский с дочерью. Фото: соцсети

В тот период СМИ сообщали, что ради дочери Зеленский тогда специально приехал из Москвы. В российской столице он находился на съемках фильма "Стерпится-слюбится" — рабочее название картины "8 первых свиданий". В фильме Зеленский сыграл главную роль вместе с российской актрисой Оксаной Акиньшиной, которая исполнила роль возлюбленной его героя.

Где сейчас учится дочь Зеленского

Напомним, что Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — 21-летнюю Александру и 13-летнего сына Кирилла. В 2026 году президент в интервью Алле Мазур рассказал, что его дочь успешно завершила обучение на бакалавриате в одном из украинских университетов и планирует поступать в магистратуру.

Ранее Елена Зеленская рассказала в интервью РБК-Украина, что Александра выбрала юридическую специальность. По словам первой леди, именно родители изначально предложили дочери рассмотреть юриспруденцию, однако окончательное решение она приняла самостоятельно.

"На самом деле, когда пришло время выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала, но на что-то потом пристала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей. Но она подавала документы в несколько специальностей, должна была затем выбрать одну из них и выбрала юридическую", — рассказывала Елена Зеленская.

Напомним, что дочери президента Украины сейчас 21 год. Ранее мы в деталях рассказали, что известно об Александре Зеленской.