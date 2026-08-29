"Беспомощный клоун": Трампу на глазах у десятков указали на его место (видео)

80-летний лидер США оконфузился перед астронавтами

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Новый неловкий эпизод с Дональдом Трампом вызвал волну насмешек на фоне продолжающихся вопросов о его физическом состоянии и самочувствии. Во время визита в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне президент США оказался в центре внимания не из-за своего выступления, а из-за короткого момента на сцене.

Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, когда Трамп прибыл в центр для вручения Космической медали Почета Конгресса астронавтам миссии "Артемида II", совершившим облет Луны в начале этого года. Во время мероприятия 80-летний президент также рассказал о своем давнем интересе к космосу, передает irishstar.

Говоря об этой теме, Трамп вспомнил своего дядю Джона Дж. Трампа — физика Массачусетского технологического института, который, по словам президента, 41 год проработал в университете и много рассказывал ему о космосе.

У меня был дядя, который был великим ученым, он был великим человеком. Он любил космос, он постоянно рассказывал мне о космосе, обо всем космосе Дональд Трамп

Однако за несколько секунд до начала выступления поведение Трампа вызвало многочисленные обсуждения в сети. На опубликованных в X кадрах видно, как он идет по залу, затем останавливается и некоторое время неловко стоит, прежде чем после подсказки одного из присутствующих занять предназначенное ему место.

Trump wanders and stands awkwardly on the stage before being guided to the other side pic.twitter.com/Ai0QRRKKJE — FactPost (@factpostnews) August 28, 2026

В комментариях под видео американцы отреагировали на кадры крайне резко. Некоторые пользователи также вспомнили аналогичные эпизоды с Джо Байденом, над которыми ранее активно насмехался сам Трамп и его сторонники, назвав произошедшее "кармой".

"Какой беспомощный клоун"

"Сошедший с ума Донни, пожалуй, действительно болен, потому что он даже не знает, где находится"

"Какой полный дурак"

"Карма. Когда Байден время от времени делал это после многих остановок и сцен, Трамп устраивал настоящий праздник по этому поводу"

Ранее под прицел критиков попала прическа Трампа. В последние месяцы шевелюра американского президента стала выглядеть более объемной, из-за чего появляются предположения о возможном использовании парика, а также сравнения с покойной матерью Трампа.