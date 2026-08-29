Укр

"Беспомощный клоун": Трампу на глазах у десятков указали на его место (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп Новость обновлена 29 августа 2026, 16:50
Дональд Трамп. Фото Getty Images

80-летний лидер США оконфузился перед астронавтами

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Новый неловкий эпизод с Дональдом Трампом вызвал волну насмешек на фоне продолжающихся вопросов о его физическом состоянии и самочувствии. Во время визита в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне президент США оказался в центре внимания не из-за своего выступления, а из-за короткого момента на сцене.

Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, когда Трамп прибыл в центр для вручения Космической медали Почета Конгресса астронавтам миссии "Артемида II", совершившим облет Луны в начале этого года. Во время мероприятия 80-летний президент также рассказал о своем давнем интересе к космосу, передает irishstar.

Говоря об этой теме, Трамп вспомнил своего дядю Джона Дж. Трампа — физика Массачусетского технологического института, который, по словам президента, 41 год проработал в университете и много рассказывал ему о космосе.

У меня был дядя, который был великим ученым, он был великим человеком. Он любил космос, он постоянно рассказывал мне о космосе, обо всем космосе

Дональд Трамп

Однако за несколько секунд до начала выступления поведение Трампа вызвало многочисленные обсуждения в сети. На опубликованных в X кадрах видно, как он идет по залу, затем останавливается и некоторое время неловко стоит, прежде чем после подсказки одного из присутствующих занять предназначенное ему место.

В комментариях под видео американцы отреагировали на кадры крайне резко. Некоторые пользователи также вспомнили аналогичные эпизоды с Джо Байденом, над которыми ранее активно насмехался сам Трамп и его сторонники, назвав произошедшее "кармой".

  • "Какой беспомощный клоун"
  • "Сошедший с ума Донни, пожалуй, действительно болен, потому что он даже не знает, где находится"
  • "Какой полный дурак"
  • "Карма. Когда Байден время от времени делал это после многих остановок и сцен, Трамп устраивал настоящий праздник по этому поводу"

Ранее под прицел критиков попала прическа Трампа. В последние месяцы шевелюра американского президента стала выглядеть более объемной, из-за чего появляются предположения о возможном использовании парика, а также сравнения с покойной матерью Трампа.

Теги:
#Хьюстон #Президент США #Дональд Трамп #хейт