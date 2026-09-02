Зеленський приїхав із Москви заради доньки: зворушливе відео 15-річної давнини

Таким його мало хто пам’ятає

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Поки українські школярі повертаються за парти після літніх канікул, у мережі спливло архівне відео Володимира Зеленського з його дочкою Олександрою. На кадрах, знятих у 2011 році, майбутній президент України проводжає дівчинку в перший клас і помітно радіє цій події.

Тоді Зеленський ще був актором та керівником "Студії Квартал-95". На відео він багато посміхається, підтримує доньку та стоїть на "лінійці". Олександра одягнена у шкільну форму, а її волосся зібране у два хвостики, прикрашені білими бантами.

"Такі вони милі 🥹❤️‍🩹. Колись він просто вів свою маленьку донечку до школи", — пишуть у мережі.

"Телеграф" розповідає, що з 2011 року Олександра навчалася у столичній Новопечерській школі. Вартість навчання там на той момент становила близько 10-12 тисяч доларів на рік, що у перерахунку на сьогоднішній курс становить приблизно 445-534 тисячі гривень.

Зеленський з дочкою. Фото: соцмережі

У той період ЗМІ повідомляли, що заради доньки Зеленський тоді спеціально приїхав із Москви. У російській столиці він перебував на зйомках фільму "Стерпиться-злюбиться" — робоча назва картини "8 перших побачень". У фільмі Зеленський зіграв головну роль разом із російською актрисою Оксаною Акіньшиною, яка виконала роль коханої його героя.

Де зараз навчається дочка Зеленського

Нагадаємо, що Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей – 21-річну Олександру та 13-річного сина Кирила. У 2026 році президент в інтерв’ю Аллі Мазур розповів, що його дочка успішно завершила навчання на бакалавріаті в одному з українських університетів і планує вступати до магістратури.

Раніше Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю РБК-Україна, що Олександра обрала юридичну спеціальність. За словами першої леді, саме батьки спочатку запропонували дочці розглянути юриспруденцію, проте остаточне рішення вона ухвалила самостійно.

"Насправді, коли прийшов час обирати, авжеж, ми щось їй пропонували, вона щось відкидала, але на щось потім пристала. Це був один з наших варіантів, які ми їй пропонували. Але вона подавала документи до кількох спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну", — розповідала Олена Зеленська.

Нагадаємо, що доньці президента України зараз 21 рік. Раніше ми в деталях розповіли, що відомо про Олександру Зеленську.