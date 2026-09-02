Как спасти любимые босоножки: 5 шагов, чтобы подготовить летнюю обувь к зимней "спячке"
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Гид по правильному "консервированию" летней обуви в межсезонье
Смена сезона — это всегда легкая ностальгия по легким сандалиям и любимым кедам, которые отправляются на заслуженный отдых. Но просто закинуть их на дальнюю полку шкафа или в темный угол гардеробной — худшее, что можно сделать.
Без правильной подготовки к следующему теплому сезону ваши любимые пары рискуют встретить в трещинах, деформациях и с въевшейся пылью. Об этом сообщает "Телеграф". Разбираем пошагово, как грамотно "законсервировать" обувь, чтобы через полгода достать ее в идеальном состоянии.
Шаг 1. Смываем лето
Нельзя убирать обувь на хранение в грязном виде. За несколько месяцев пыль, остатки реагентов, уличная грязь и микрочастицы пота буквально въедаются в материал, разрушая его изнутри.
- Текстиль и кеды: Тщательно очистите подошву щеткой с мыльным раствором. Шнурки лучше сразу вытащить и постирать отдельно.
- Гладкая кожа: Промойте влажной губкой, удаляя пыль из швов, и дайте высохнуть.
- Замша и нубук: Очищайте исключительно в сухом виде специальной щеткой-ластиком. Никакой воды!
Шаг 2. Правильная сушка
Даже если вам кажется, что обувь сухая после прогулки, внутри нее скапливается влага от стопы.
- Главное табу: Никогда не сушите обувь на батарее, возле обогревателя или под прямыми солнечными лучами. От этого пересыхает и трескается кожа, отклеивается подошва и деформируется форма.
- Как надо: Оставьте туфли или кроссовки при комнатной температуре. Если они сильно промокли, вытащите стельки и набейте внутренности сухой бумагой или бумажными полотенцами (меняйте их по мере намокания).
Шаг 3. Сохраняем форму
За месяцы лежания в коробке мягкая кожа или текстиль могут просесть и покрыться некрасивыми заломами.
- Используйте специальные деревянные или пластиковые формодержатели (колодки). Они поддерживают естественные изгибы обуви.
- Бюджетная и не менее эффективная альтернатива — плотно набить носки и внутреннюю часть обуви мягкой белой бумагой или газетами (главное, чтобы типографская краска не отпечаталась на светлой подкладке).
Шаг 4. Финишная обработка и защита
Перед отправкой на полку материал нужно защитить:
- Кожаную обувь обязательно обработайте питательным кремом на восковой основе. Он предотвратит пересыхание.
- Замшевые изделия можно слегка освежить специальным спреем.
Шаг 5. Выбираем правильную "квартиру"
- Забудьте про полиэтиленовые пакеты — в них обувь "задыхается", отчего может появиться плесень и неприятный запах.
- Используйте родные или специальные картонные коробки с вентиляционными отверстиями. Если отверстий нет, можно сделать пару аккуратных проколов шилом.
- Положите внутрь каждой коробки небольшой мешочек с силикагелем — он соберет лишнюю влагу.
- Подпишите коробки или приклейте на них стикеры с изображением пары (особенно актуально, если коробки одинаковые).
Напомним, из-за удобства и легкости кроксы выбирают для повседневной работы и активного отдыха круглый год. Ранее "Телеграф" сообщал, как ухаживать за этим видом обуви.