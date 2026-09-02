Как спасти любимые босоножки: 5 шагов, чтобы подготовить летнюю обувь к зимней "спячке"

Гид по правильному "консервированию" летней обуви в межсезонье

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Смена сезона — это всегда легкая ностальгия по легким сандалиям и любимым кедам, которые отправляются на заслуженный отдых. Но просто закинуть их на дальнюю полку шкафа или в темный угол гардеробной — худшее, что можно сделать.

Без правильной подготовки к следующему теплому сезону ваши любимые пары рискуют встретить в трещинах, деформациях и с въевшейся пылью. Об этом сообщает "Телеграф". Разбираем пошагово, как грамотно "законсервировать" обувь, чтобы через полгода достать ее в идеальном состоянии.

Шаг 1. Смываем лето

Нельзя убирать обувь на хранение в грязном виде. За несколько месяцев пыль, остатки реагентов, уличная грязь и микрочастицы пота буквально въедаются в материал, разрушая его изнутри.

Текстиль и кеды: Тщательно очистите подошву щеткой с мыльным раствором. Шнурки лучше сразу вытащить и постирать отдельно.

Тщательно очистите подошву щеткой с мыльным раствором. Шнурки лучше сразу вытащить и постирать отдельно. Гладкая кожа: Промойте влажной губкой, удаляя пыль из швов, и дайте высохнуть.

Промойте влажной губкой, удаляя пыль из швов, и дайте высохнуть. Замша и нубук: Очищайте исключительно в сухом виде специальной щеткой-ластиком. Никакой воды!

Смываем лето с обуви/Фото: ИИ

Шаг 2. Правильная сушка

Даже если вам кажется, что обувь сухая после прогулки, внутри нее скапливается влага от стопы.

Главное табу: Никогда не сушите обувь на батарее, возле обогревателя или под прямыми солнечными лучами. От этого пересыхает и трескается кожа, отклеивается подошва и деформируется форма.

Никогда не сушите обувь на батарее, возле обогревателя или под прямыми солнечными лучами. От этого пересыхает и трескается кожа, отклеивается подошва и деформируется форма. Как надо: Оставьте туфли или кроссовки при комнатной температуре. Если они сильно промокли, вытащите стельки и набейте внутренности сухой бумагой или бумажными полотенцами (меняйте их по мере намокания).

Правильная сушка обуви/Фото: ИИ

Шаг 3. Сохраняем форму

За месяцы лежания в коробке мягкая кожа или текстиль могут просесть и покрыться некрасивыми заломами.

Используйте специальные деревянные или пластиковые формодержатели (колодки). Они поддерживают естественные изгибы обуви.

Бюджетная и не менее эффективная альтернатива — плотно набить носки и внутреннюю часть обуви мягкой белой бумагой или газетами (главное, чтобы типографская краска не отпечаталась на светлой подкладке).

Сохраняем форму обуви/Фото: ИИ

Шаг 4. Финишная обработка и защита

Перед отправкой на полку материал нужно защитить:

Кожаную обувь обязательно обработайте питательным кремом на восковой основе. Он предотвратит пересыхание.

Замшевые изделия можно слегка освежить специальным спреем.

Финишная обработка и защита обуви/Фото: ИИ

Шаг 5. Выбираем правильную "квартиру"

Забудьте про полиэтиленовые пакеты — в них обувь "задыхается", отчего может появиться плесень и неприятный запах.

Используйте родные или специальные картонные коробки с вентиляционными отверстиями. Если отверстий нет, можно сделать пару аккуратных проколов шилом.

Положите внутрь каждой коробки небольшой мешочек с силикагелем — он соберет лишнюю влагу.

Подпишите коробки или приклейте на них стикеры с изображением пары (особенно актуально, если коробки одинаковые).

Выбираем правильную "квартиру" для обуви/Фото: ИИ

Напомним, из-за удобства и легкости кроксы выбирают для повседневной работы и активного отдыха круглый год. Ранее "Телеграф" сообщал, как ухаживать за этим видом обуви.