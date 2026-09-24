Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно начать аудит группы — Герман

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ООО "Юридическое бюро "Приоритас"", которое АРМА определило победителем конкурса по отбору управляющего арестованными корпоративными правами IDS Ukraine, планирует немедленно начать аудит группы. Об этом заявил представитель "Приоритас" Сергей Герман на своей странице в ФБ.

"Как независимый управляющий мы планируем начать работу по глубокому аудиту группы. Наша цель — обеспечить переход от формального ареста корпоративных прав к реальному экономическому контролю государства над активом, — утверждает Герман. — Речь идет о контроле корпоративных решений и финансовых потоков, сохранении производства, рабочих мест и рыночной стоимости предприятий. Особая задача — не допустить вывод ресурсов и обеспечить поступление доходов в пользу Украины".

Сергей Герман отмечает, что после завершения предусмотренных процедур и заключения договора, на основании результатов полного аудита, команда "Приоритас" планирует предложить стратегию, которая позволит увеличить поступления в государственный бюджет и усилить позиции украинских брендов на рынке.

"Задача независимого управляющего — защитить национальные интересы. Они должны работать на украинскую экономику, сохранение рабочих мест и наполнение государственного бюджета", — пишет в ФБ Герман.

"Я присоединился к команде "Приоритас", имея более 14 лет управленческого опыта в производстве питьевой воды и безалкогольных напитков. В разные годы возглавлял правление и был генеральным директором Киевского завода безалкогольных напитков "Росинка", — отмечает Герман. — В команде буду отвечать за бизнес-стратегию, развитие продуктовых направлений и подготовку решений по технологической модернизации производства".

Его коллега Жанна Ефремова имеет многолетний опыт корпоративного права и управления активами. По словам Германа, сочетание юридической компетентности с практическим опытом работы в отрасли позволяет построить прозрачную и эффективную модель управления.

Герман убежден, что возможный международный судебный процесс по иску против Украины не повлияет на планы управляющего, ведь вопрос собственности на актив не входит в его компетенцию. "Если такое производство будет начато, учитывая, что активы контролируются государством, именно государство будет решать их дальнейшую судьбу. Со своей стороны мы верим, что государство сможет доказать законность и обоснованность ареста и передачи корпоративных прав в управление", — резюмирует Герман.

Напомним, 21 сентября 2026 года Комиссия по определению управляющего сложными активами при АРМА определила ООО "Юридическое бюро "Приоритас"" победителем процедуры отбора управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, в состав которой входят предприятия, производящие продукцию под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская".

Управляющий обязуется выплачивать государству дивидендный доход не менее 1 млрд грн (за вычетом вознаграждения управляющего).