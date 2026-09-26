Это вовсе не мусор: гениальный трюк аргентинских хозяек с использованным чайным пакетиком

Этот простой, экологичный лайфхак поможет поддерживать чистоту на кухне без использования агрессивных моющих средств

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Казалось бы, что можно сделать с обычным чайным пакетиком после того, как чашка ароматного напитка уже выпита? Большинство людей просто отправляют его в мусорное ведро.

Однако опытные аргентинские хозяйки давно нашли ему массу полезных применений в быту. Одно из самых эффективных и неожиданных решений — борьба с неприятными запахами внутри микроволновой печи, сообщает Radio Mitre.

Как работает чайный пакетик?

Чайный лист обладает уникальными абсорбирующими свойствами. Благодаря своей пористой структуре он отлично впитывает не только влагу, но и различные летучие соединения, которые и создают стойкие ароматы еды. Если вы разогревали рыбу, чеснок, специи или что-то подгорело, и в микроволновке поселился резкий "аромат", вам не обязательно сразу бежать за бытовой химией.

Как "освежить" микроволновку чаем

Подготовьте пакетик. Лучше всего использовать классический черный чай без ароматизаторов или зеленый. Главное — убедитесь, что пакетик уже остыл, чтобы не обжечься. Немного отожмите. Избыток влаги не нужен, пакетик должен быть умеренно влажным. Поместите внутрь. Положите использованный пакетик на небольшое блюдце и оставьте его в закрытой отключенной от сети микроволновой печи на несколько часов (можно оставить на всю ночь). Результат. За это время чайные волокна впитают в себя посторонние запахи, оставив камеру прибора свежей.

Женщина кладет чайный пакетик в микроволновку/Фото: ИИ

Полезные советы и альтернативы

Усиление эффекта: Если запах очень сильный и въевшийся, капните на чайный пакетик пару капель лимонного сока или эфирного масла. Это придаст камере приятный цитрусовый или хвойный аромат.

Если запах очень сильный и въевшийся, капните на чайный пакетик пару капель лимонного сока или эфирного масла. Это придаст камере приятный цитрусовый или хвойный аромат. Не забывайте вовремя убирать: Не оставляйте влажный пакетик внутри микроволновки на несколько дней, иначе внутри может появиться плесень.

Отметим, использованный чайный пакетик также может стать помощником при уборке ванной. Он способен справиться с легкими загрязнениями, мыльным налетом и разводами на стеклянных, керамических и хромированных поверхностях.