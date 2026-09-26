В Украине могут изменить дизайн монет 1 и 2 грн. Когда и зачем

В НБУ объяснил, почему возникла такая идея

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Национальный банк Украины не будет в ближайшее время менять дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны. В то же время в будущем такая возможность не исключается, поскольку до начала полномасштабной войны работа над этим вопросом уже была начата.

Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на заместителя главы НБУ Алексея Шабана. Он объяснил, почему в свое время возникла идея изменить дизайн монет и что помешало продолжить эту работу.

Почему хотели изменить монеты

По словам Алексея Шабана, причиной рассмотрения изменения дизайна стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим в НБУ сформировали соответствующую рабочую группу. Также началось обсуждение возможных изменений в дизайне — одной из этих монет или обеих.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью… Но, к сожалению, полномасштабная война приостановила эту работу", — рассказал Алексей Шабан.

По словам заместителя главы НБУ, после стабилизации ситуации в стране к этому вопросу могут вернуться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают вернуть в использование бумажные купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины 21 сентября 2026 года.

Петиция о возврате бумажных купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Автор петиции предлагает вернуть в обращение бумажные деньги мелких номиналов, оставив монеты в качестве альтернативы. По его мнению, банкноты занимают меньше места, легче и могут быть удобнее для людей пожилого возраста и граждан с нарушениями зрения или моторики.

Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. Сейчас ее поддержали 59 человек, а до завершения сбора подписей остается 86 дней.

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