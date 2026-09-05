"Не узнать": худоба мэра Харькова обеспокоила украинцев. Как Терехов объясняет такие изменения (видео)

Харьковчане забили тревогу, что ответил мэр

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Мер Харькова Игорь Терехов посетил торжество по случаю Первого звонка. Видео с мероприятия привлекло внимание пользователей соцсетей, которые заметили изменения во внешности городского головы и начали обсуждать его вес.

Некоторые комментаторы предположили, что у Терехова могут быть проблемы со здоровьем. Позже сам мэр Харькова объяснил, почему похудел и влияет ли состояние его здоровья на возможность в дальнейшем возглавлять прифронтовой город.

Что пишут о Терехове в соцсетях

Под видео пользователи обратили внимание на изменения во внешности мэра. Часть комментаторов предположила, что причиной может стать постоянная нагрузка из-за работы в условиях войны.

В частности, люди писали:

"Нашему мэру хотя бы неделю отдохнуть и выспаться".

"Вот точно, сильно он устал, и это видно по нему!"

Комментарии с Тик Ток

"Давно его не видела, а сейчас не узнала. Сильно похудел, что произошло?"

Комментарий из Тик Ток

Другие призвали мэра больше отдыхать и беречь себя:

"Муж похудел, дайте ему немного отдохнуть, поберегите его".

В то же время, были и комментаторы, которые связали изменения во внешности Терехова именно с его работой в прифронтовом Харькове.

"Он много тянет на себе + прифронтовый город, это сказывается. Здоровье Игорю Терехову и сил!!!"

Комментарий из Тик Ток

Некоторые пользователи выразили уже более серьезную обеспокоенность и предположили, что быстрая потеря веса может быть связана со здоровьем.

"Сами переживаем. Как-то быстро похудел. Не дай Бог, что-то серьезное".

Комментарий из Тик Ток

Терехов объяснил, почему похудел

На вопрос об изменениях в весе Терехов заявил, что не имеет проблем со здоровьем.

По словам мэра, он сознательно работает над физической формой и ежедневно проходит или пробегает около 10 километров.

"Я каждый день примерно 10 километров — то бег, то ходьба. Кроме этого, я поставил себе цель, на самом деле, похудеть". – заявил Игорь Терехов

Терехов также пошутил, что для него важно оставаться в форме из-за специфики работы в Харькове.

"Харьков — город, который находится под постоянными обстрелами. И Харькову нужен мэр, который был бы лёгок на подъём". – шутит мэр.

Есть ли у мэра проблемы со здоровьем

Терехов категорически возразил, что его похудение связано с заболеванием.

"Хочу сказать, что у меня нет ни одной болячки", – отметил мэр Харькова.

Он также заявил, что знает, кто, по его мнению, распространяет соответствующие слухи, однако не стал называть этого человека публично.

По словам мэра, его физическое состояние, наоборот, улучшилось. В качестве одного из показателей он привёл так называемый биологический возраст, который, по его словам, сейчас составляет 44 года (Игорю Терехову в январе исполнилось 59 лет) по результатам компьютерного теста.

"У меня показывает компьютер — 44 года. И это здорово. Зачем мне оправдываться?" – сказал Игорь Терехов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что появление мэра Харькова Терехова в школе вызвало новые слухи о его здоровье.

Напомним, что "Телеграф" также рассказывал, как он выглядел год назад.