"Не узнать": худоба мэра Харькова обеспокоила украинцев. Как Терехов объясняет такие изменения (видео)
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Харьковчане забили тревогу, что ответил мэр
Мер Харькова Игорь Терехов посетил торжество по случаю Первого звонка. Видео с мероприятия привлекло внимание пользователей соцсетей, которые заметили изменения во внешности городского головы и начали обсуждать его вес.
Некоторые комментаторы предположили, что у Терехова могут быть проблемы со здоровьем. Позже сам мэр Харькова объяснил, почему похудел и влияет ли состояние его здоровья на возможность в дальнейшем возглавлять прифронтовой город.
Что пишут о Терехове в соцсетях
Под видео пользователи обратили внимание на изменения во внешности мэра. Часть комментаторов предположила, что причиной может стать постоянная нагрузка из-за работы в условиях войны.
В частности, люди писали:
"Нашему мэру хотя бы неделю отдохнуть и выспаться".
"Вот точно, сильно он устал, и это видно по нему!"
"Давно его не видела, а сейчас не узнала. Сильно похудел, что произошло?"
Другие призвали мэра больше отдыхать и беречь себя:
"Муж похудел, дайте ему немного отдохнуть, поберегите его".
В то же время, были и комментаторы, которые связали изменения во внешности Терехова именно с его работой в прифронтовом Харькове.
"Он много тянет на себе + прифронтовый город, это сказывается. Здоровье Игорю Терехову и сил!!!"
Некоторые пользователи выразили уже более серьезную обеспокоенность и предположили, что быстрая потеря веса может быть связана со здоровьем.
"Сами переживаем. Как-то быстро похудел. Не дай Бог, что-то серьезное".
Терехов объяснил, почему похудел
На вопрос об изменениях в весе Терехов заявил, что не имеет проблем со здоровьем.
По словам мэра, он сознательно работает над физической формой и ежедневно проходит или пробегает около 10 километров.
"Я каждый день примерно 10 километров — то бег, то ходьба. Кроме этого, я поставил себе цель, на самом деле, похудеть".
Терехов также пошутил, что для него важно оставаться в форме из-за специфики работы в Харькове.
"Харьков — город, который находится под постоянными обстрелами. И Харькову нужен мэр, который был бы лёгок на подъём".
Есть ли у мэра проблемы со здоровьем
Терехов категорически возразил, что его похудение связано с заболеванием.
"Хочу сказать, что у меня нет ни одной болячки",
Он также заявил, что знает, кто, по его мнению, распространяет соответствующие слухи, однако не стал называть этого человека публично.
По словам мэра, его физическое состояние, наоборот, улучшилось. В качестве одного из показателей он привёл так называемый биологический возраст, который, по его словам, сейчас составляет 44 года (Игорю Терехову в январе исполнилось 59 лет) по результатам компьютерного теста.
"У меня показывает компьютер — 44 года. И это здорово. Зачем мне оправдываться?"
Ранее "Телеграф" сообщал, что появление мэра Харькова Терехова в школе вызвало новые слухи о его здоровье.
Напомним, что "Телеграф" также рассказывал, как он выглядел год назад.