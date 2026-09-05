"Не впізнати": худорлявість мера Харкова занепокоїла українців. Як Терехов пояснює такі зміни (відео)

Харків’яни забили на сполох, що відповів мер

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Мер Харкова Ігор Терехов відвідав урочистості з нагоди Першого дзвоника. Відео із заходу привернуло увагу користувачів соцмереж, які помітили зміни у зовнішності міського голови та почали обговорювати його вагу.

Деякі коментатори висловили припущення, що Терехов може мати проблеми зі здоров’ям. Пізніше сам мер Харкова пояснив, чому схуд та чи впливає стан його здоров’я на можливість надалі очолювати прифронтове місто.

Що пишуть про Терехова у соцмережах

Під відео користувачі звернули увагу на зміни у зовнішності міського голови. Частина коментаторів припустила, що причиною може бути постійне навантаження через роботу в умовах війни.

Зокрема, люди писали:

"Нашому меру хоч би тиждень відпочити та виспатися".

"Оце точно, сильно він втомився, і це видно по ньому!"

Коментарі з Тік Ток

"Давно його не бачила, а зараз не впізнала. Сильно схуд, що сталося?"

Коментар з Тік Ток

Інші закликали мера більше відпочивати та берегти себе:

"Чоловік схуд, дайте йому трохи відпочити, побережіть його".

Водночас були й коментатори, які пов’язали зміни у зовнішності Терехова саме з його роботою в прифронтовому Харкові.

"Він багато тягне на собі + прифронтове місто, це позначається. Здоров’я Ігорю Терехову та сил!!!"

Коментар з Тік Ток

Деякі користувачі висловили вже більш серйозне занепокоєння та припустили, що швидка втрата ваги може бути пов’язана зі здоров’ям.

"Самі переживаємо. Якось швидко схуд. Не дай Боже, щось серйозне".

Коментар з Тік Ток

Терехов пояснив, чому схуд

На запитання про зміни у вазі Терехов заявив, що не має проблем зі здоров’ям.

За словами мера, він свідомо працює над фізичною формою та щодня проходить або пробігає близько 10 кілометрів.

"Я кожного дня приблизно 10 кілометрів — чи то біг, чи то ходьба. Крім цього, я ставив собі за мету, насправді, схуднути". - заявив Ігор Терехов

Терехов також пожартував, що для нього важливо залишатися в формі через специфіку роботи в Харкові.

"Харків — місто, яке перебуває під постійним обстрілом. І Харкову потрібен мер, який був би легкий на підйом". - жартує мер.

Чи є у мера проблеми зі здоров’ям

Терехов категорично заперечив, що його схуднення пов’язане із захворюванням.

"Хочу сказати, що у мене немає жодної болячки", - зазначив мер Харкова.

Він також заявив, що знає, хто, на його думку, поширює відповідні чутки, однак не став називати цю людину публічно.

За словами мера, його фізичний стан, навпаки, покращився. Як один із показників він навів так званий біологічний вік, який, за його словами, нині становить 44 роки (Ігорю Терехову у січні виповнилося 59 років) за результатами комп’ютерного тесту.

"У мене показує комп’ютер — 44 роки. І це чудово. Навіщо мені виправдовуватись?" - сказав Ігор Терехов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поява мера Харкова Терехова у школі викликала нові чутки про його здоров'я.

Нагадуємо, що "Телеграф" також розповідав, як він виглядав рік тому.