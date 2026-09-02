Украинцы рассказали, на чем начали жестко экономить: речь идет не только о вещах
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Отказываются как от самого необходимого, так и от того, что вредит
В Украине растут цены на продукты, коммунальные услуги. Украинцы рассказали, на чем они экономят.
Об этом "Телеграф" спросил своих читателей в Facebook. Ответы довольно разные – от практических до философских.
На чем экономят украинцы — еда, лекарства, одежда
Многие из наших читателей ответили, что экономят на "всем", на самом необходимом — продуктах и лекарствах. Отмечают, что цены растут, а зарплаты и пенсии невысокие. Кто-то пишет, что экономит на одежде, отдыхе.
Судя по комментариям, особенно тяжело переселенцам, которым приходится платить за аренду жилья, и пенсионерам. Из положительного — есть такие, кто экономит, отказавшись от алкоголя и курения.
- На всем: лекарства, еда, а про одежду вообще не помню когда что-то покупала
- На всем! Цены растут, как бешеные, а зарплата становится меньше
- На всем, цены высокие, пенсии маленькие, коммунальные услуги зашкаливают
- Да просто на всем, уже даже не знаю на чем бы еще
- На еде, лекарствах, одежде, чтобы заплатить за аренду и коммунальные
- Последние 3 года совсем перестал употреблять алкоголь. Вот так экономия
"Не экономлю, потому что каждый день может стать последним"
Некоторые комментаторы ответили, что не экономят, потому что неизвестно, что будет завтра, и будет ли оно вообще. В условиях, когда россияне каждый день пытаются убивать украинцев, многие не видят смысла отказывать себе в чем-то сегодня, ради призрачного "завтра".
- Ни на чем, потому что кто знает, сколько той жизни осталось
- Ни на чем, живем каждый день как последний
- Пока есть, так и хорошо. Живу одним днем. Так как завтра х*й знает
- Сейчас жизнь такова, что каждый миг может быть последним, поэтому я не экономлю. Даст Бог день, даст и еду
Экономия на "токсичных" людях
Кроме материальных вещей часть ответов касается отношений между людьми. Пишут, что экономят на доверии к тем, кто его не заслуживает, и на токсичных людях. Кто-то экономит собственные нервы.
- На отношениях с людьми, очень много фальши
- На доверии к людям
- На токсичных людях
- Очень экономлю свои нервы. А что делать?
- На том, чтобы позволять разным выродкам себя оскорблять
- Ограничиваю пустые разговоры
Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли дефицит продуктов в Украине. Сколько еды стоит запасти каждому уже сейчас.