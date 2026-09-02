Украинцы рассказали, на чем начали жестко экономить: речь идет не только о вещах

Отказываются как от самого необходимого, так и от того, что вредит

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В Украине растут цены на продукты, коммунальные услуги. Украинцы рассказали, на чем они экономят.

Об этом "Телеграф" спросил своих читателей в Facebook. Ответы довольно разные – от практических до философских.

На чем экономят украинцы — еда, лекарства, одежда

Многие из наших читателей ответили, что экономят на "всем", на самом необходимом — продуктах и лекарствах. Отмечают, что цены растут, а зарплаты и пенсии невысокие. Кто-то пишет, что экономит на одежде, отдыхе.

Судя по комментариям, особенно тяжело переселенцам, которым приходится платить за аренду жилья, и пенсионерам. Из положительного — есть такие, кто экономит, отказавшись от алкоголя и курения.

На всем: лекарства, еда, а про одежду вообще не помню когда что-то покупала

На всем! Цены растут, как бешеные, а зарплата становится меньше

На всем, цены высокие, пенсии маленькие, коммунальные услуги зашкаливают

Да просто на всем, уже даже не знаю на чем бы еще

На еде, лекарствах, одежде, чтобы заплатить за аренду и коммунальные

Последние 3 года совсем перестал употреблять алкоголь. Вот так экономия

"Не экономлю, потому что каждый день может стать последним"

Некоторые комментаторы ответили, что не экономят, потому что неизвестно, что будет завтра, и будет ли оно вообще. В условиях, когда россияне каждый день пытаются убивать украинцев, многие не видят смысла отказывать себе в чем-то сегодня, ради призрачного "завтра".

Ни на чем, потому что кто знает, сколько той жизни осталось

Ни на чем, живем каждый день как последний

Пока есть, так и хорошо. Живу одним днем. Так как завтра х*й знает

Сейчас жизнь такова, что каждый миг может быть последним, поэтому я не экономлю. Даст Бог день, даст и еду

Экономия на "токсичных" людях

Кроме материальных вещей часть ответов касается отношений между людьми. Пишут, что экономят на доверии к тем, кто его не заслуживает, и на токсичных людях. Кто-то экономит собственные нервы.

На отношениях с людьми, очень много фальши

На доверии к людям

На токсичных людях

Очень экономлю свои нервы. А что делать?

На том, чтобы позволять разным выродкам себя оскорблять

Ограничиваю пустые разговоры

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли дефицит продуктов в Украине. Сколько еды стоит запасти каждому уже сейчас.