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Украинцы рассказали, на чем начали жестко экономить: речь идет не только о вещах

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Люди поделились, на что им не хватает денег Новость обновлена 02 сентября 2026, 12:45
Люди поделились, на что им не хватает денег. Фото Коллаж "Телеграф"

Отказываются как от самого необходимого, так и от того, что вредит

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В Украине растут цены на продукты, коммунальные услуги. Украинцы рассказали, на чем они экономят.

Об этом "Телеграф" спросил своих читателей в Facebook. Ответы довольно разные – от практических до философских.

На чем экономят украинцы — еда, лекарства, одежда

Многие из наших читателей ответили, что экономят на "всем", на самом необходимом — продуктах и лекарствах. Отмечают, что цены растут, а зарплаты и пенсии невысокие. Кто-то пишет, что экономит на одежде, отдыхе.

Судя по комментариям, особенно тяжело переселенцам, которым приходится платить за аренду жилья, и пенсионерам. Из положительного — есть такие, кто экономит, отказавшись от алкоголя и курения.

  • На всем: лекарства, еда, а про одежду вообще не помню когда что-то покупала
  • На всем! Цены растут, как бешеные, а зарплата становится меньше
  • На всем, цены высокие, пенсии маленькие, коммунальные услуги зашкаливают
  • Да просто на всем, уже даже не знаю на чем бы еще
  • На еде, лекарствах, одежде, чтобы заплатить за аренду и коммунальные
  • Последние 3 года совсем перестал употреблять алкоголь. Вот так экономия

"Не экономлю, потому что каждый день может стать последним"

Некоторые комментаторы ответили, что не экономят, потому что неизвестно, что будет завтра, и будет ли оно вообще. В условиях, когда россияне каждый день пытаются убивать украинцев, многие не видят смысла отказывать себе в чем-то сегодня, ради призрачного "завтра".

  • Ни на чем, потому что кто знает, сколько той жизни осталось
  • Ни на чем, живем каждый день как последний
  • Пока есть, так и хорошо. Живу одним днем. Так как завтра х*й знает
  • Сейчас жизнь такова, что каждый миг может быть последним, поэтому я не экономлю. Даст Бог день, даст и еду

Экономия на "токсичных" людях

Кроме материальных вещей часть ответов касается отношений между людьми. Пишут, что экономят на доверии к тем, кто его не заслуживает, и на токсичных людях. Кто-то экономит собственные нервы.

  • На отношениях с людьми, очень много фальши
  • На доверии к людям
  • На токсичных людях
  • Очень экономлю свои нервы. А что делать?
  • На том, чтобы позволять разным выродкам себя оскорблять
  • Ограничиваю пустые разговоры

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли дефицит продуктов в Украине. Сколько еды стоит запасти каждому уже сейчас.

Теги:
#Лекарства #Продукты #Экономия