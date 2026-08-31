В "АТБ" пустые полки? Действительно ли в магазинах заканчиваются продукты

Ситуация с продуктами в магазине контролируемая — работники зала, вероятно, не успевают раскладывать товар

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В киевском "АТБ" проверили, действительно ли на полках не хватает продуктов. Товара кое-где стало меньше, но большинство основных продуктов остается в продаже.

Автор видео YouTube-канала "Киев от первого лица" решил лично проверить ситуацию после появления сообщений об ограничениях на покупку продуктов и якобы пустые магазины.

Заметнее стало меньше гречки — осталось всего несколько упаковок, хотя другие крупы были в наличии. Цена гречки на момент съемки составляла около 65 гривен. Также покупатели разобрали часть растительного масла, а сахара-песка на одной из полок вообще не было. В то же время в другом магазине, который автор посетил перед этим, муки вообще не осталось, тогда как в "АТБ" ее можно было приобрести.

С мясом ситуация оказалась иной: на полках был фарш, курятина, свинина, ребра, корейка и другие позиции. Выбор автор назвал достаточным. Яйца также были в продаже – оставалось несколько вариантов по разным ценам, хотя отдельные позиции уже разобрали.

В конце проверки автор отметил, что магазин не выглядит пустым. По его мнению, отдельные товары просто не успевают выкладывать, а разобранную гречку и другие позиции должны пополнить.

На какие продукты в "АТБ" действует лимит — до 6 штук "на руки"

С 28 августа 2026 в магазинах "АТБ" ввели лимиты на покупку отдельных товаров. Ограничения относятся как к покупкам непосредственно в магазинах, так и заказов через онлайн-сервисы сети. Список продукции, на которую распространяются новые правила, "Телеграфу" рассказал работник "АТБ".

Ограничения действуют на:

консервы из рыбы и морепродуктов;

мясные консервы;

масло и уксус;

продукты быстрого приготовления и пищевые концентраты;

крахмал;

крупы;

макаронные изделия;

хлопья;

соль;

сода;

товары для выпечки;

сахар;

куриные яйца.

Какие продукты в "АТБ" можно приобрести до 6 штук в одном чеке. Фото: сгенерированное ИИ, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать в случае кражи вещей из камеры хранения магазина — в "АТБ" объяснили, кто должен заниматься такими ситуациями.