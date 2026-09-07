Никакой "навороченной" камеры: каким телефоном пользуется Буданов (фото)

Не такой, как у Зеленского

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Глава Офиса президента Украины и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов пользуется не самой популярной моделью iPhone. При этом его выбор заметно отличается от смартфона президента Владимира Зеленского.

На фото, которое сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов во время празднования Дня независимости Украины 24 августа, Буданов запечатлен с iPhone Air в руках.

Эта модель позиционируется как тонкий и легкий смартфон с акцентом прежде всего на дизайн и удобство, а не на максимальные технические характеристики. В отличие от Pro-линейки, iPhone Air рассчитан на пользователей, которым важны компактность и внешний вид устройства.

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

При этом на камеру Буданов, судя по всему, делает ставку не так сильно, как обладатели топовых моделей Apple. У iPhone Air система камер проще, чем у флагманских Pro-версий, однако ее возможностей вполне достаточно для повседневной съемки, фотографий и видео.

Зеленский выбрал другую модель

Президент Украины Владимир Зеленский остается верен более дорогому варианту — iPhone 17 Pro Max. Главное отличие между смартфонами Буданова и Зеленского — в подходе к устройству. iPhone 17 Pro Max является полноценным топовым флагманом с профессиональной системой камер, широкими возможностями зума и большой батареей. iPhone Air, напротив, делает ставку на тонкий корпус и небольшой вес.

Различается и стоимость смартфонов. К примеру, на Rozetka цена iPhone 17 Pro Max без скидки составляет около 72 999 грн.

iPhone Air в зависимости от конфигурации и продавца можно приобрести примерно за 46-53 тыс. грн.

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