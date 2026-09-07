Жодної "навороченої" камери: яким телефоном користується Буданов (фото)

Не такий, як у Зеленського

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Глава Офісу президента України та колишній керівник ГУР Кирило Буданов користується не найпопулярнішою моделлю iPhone. При цьому його вибір помітно відрізняється від смартфона президента Володимира Зеленського.

На фото, яке зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов під час святкування Дня незалежності України 24 серпня, Буданова знято з iPhone Air у руках.

Ця модель позиціюється як тонкий та легкий смартфон з акцентом насамперед на дизайн та зручність, а не на максимальні технічні характеристики. На відміну від Pro-лінійки, iPhone Air розрахований на користувачів, яким важливі компактність та зовнішній вигляд пристрою.

Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

При цьому на камеру Буданов, зважаючи на все, робить ставку не так сильно, як власники топових моделей Apple. У iPhone Air система камер простіше, ніж у флагманських Pro-версій, проте її можливостей цілком достатньо для повсякденної зйомки, фотографій та відео.

Зеленський вибрав іншу модель

Президент України Володимир Зеленський залишається вірним дорожчому варіанту — iPhone 17 Pro Max. Головна відмінність між смартфонами Буданова та Зеленського – у підході до пристрою. iPhone 17 Pro Max є повноцінним топовим флагманом з професійною системою камер, широкими можливостями зуму та великою батареєю. iPhone Air, навпаки, робить ставку на тонкий корпус і невелику вагу.

Відрізняється і вартість смартфонів. Наприклад, на Rozetka ціна iPhone 17 Pro Max без знижки становить близько 72 999 грн.

iPhone Air залежно від конфігурації та продавця можна придбати приблизно за 46-53 тисячі грн.

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