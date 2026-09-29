На них начнется настоящая охота: в "АТБ" появится новинка за 25 гривен (фото)

В компании анонсировали появление нового товара

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С 30 сентября в торговой сети "АТБ" стартует благотворительная акция, посвященная Дню защиты животных, которая продлится до 27 октября. В ассортименте появятся новые стикеры.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник одного из супермаркетов, пожелавший сохранить анонимность.

В магазинах будут продаваться декоративные наклейки с изображением кошек и собак. Такие стикеры можно использовать для наклеивания на пластиковые, деревянные, стеклянные, металлические поверхности и бумагу.

Таким образом любители животных смогут украсить практические любую ровную вещь: смартфон, ноутбук, холодильник и даже блокнот.

Стикеры с животными в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Стикеры с животными в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Стикеры с животными в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Как сообщил собеседник, стоимость новинки составит 25 грн. На сайте торговой сети отмечается, что 100% прибыли от продаж будет передано UAnimals для помощи беспризорным животным.

Акция продлится с 30 сентября по 27 октября. В "АТБ" предупреждают, что количество товара ограничено. Поэтому есть вероятность, что может возникнуть ажиотаж, и уже завтра утром возле супермаркетов возникнут очереди.

Напомним, большая скидка в "АТБ" еще не означает, что перед вами выгодное предложение на полке. Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать стоимость килограмма или литра продукта: более дешевая может содержать меньше товара.