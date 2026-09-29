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Деруны без лука: чем его заменить, чтобы картофель не потемнел и вкус не пострадал

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Деруны
Деруны. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Блюдо получится золотистым и вкусным

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Деруны — одно из самых любимых домашних блюд, но классический рецепт с добавлением репчатого лука подходит далеко не всем. Кто-то не переносит его вкус, а у кого-то он вызывает тяжесть в желудке.

При этом отказаться от добавления лука в деруны просто так нельзя. Он не только придает блюду выразительный аромат, но препятствует потемнению картофеля.

"Телеграф" рассказывает, чем заменить лук в дерунах.

Почему картофель темнеет и как это исправить

При контакте с кислородом сырой крахмал окисляется, из-за чего картофельная масса становится серой. Луковый сок предотвращает этот процесс за счет своей естественной кислотности.

Чтобы сохранить яркий золотистый цвет дерунов без использования лука, достаточно добавить в тесто другую натуральную кислоту. Для этого подойдут жирные сливки или натуральный йогурт из расчета одна столовая ложка на один килограмм картофеля. Молочная кислота заблокирует процесс окисления, к тому же деруны получатся пышными. Если сливок под рукой не оказалось, можно использовать несколько капель лимонного сока.

Чем заменить лук по вкусу

Лучшей альтернативой считается лук-порей. Если мелко нарезать или натереть его белую и светло-зеленую части, получится мягкий, слегка сладковатый аромат. Порей при этом гораздо легче переносится, чем репчатый лук.

Чем заменить лук в дерунах
Фото сгенерировано ИИ

Если хочется остроты, добавьте чеснок. Хватит одного зубчика на килограмм картофеля. Он делает вкус насыщеннее, а с жареным мясом или сметаной сочетается особенно хорошо.

Тем, кто любит эксперименты, стоит попробовать сухие специи — майоран или мускатный орех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в борщ для насыщенного цвета и вкуса.

Теги:
#Картофель #Лук #Лайфхак #Драники