Деруны без лука: чем его заменить, чтобы картофель не потемнел и вкус не пострадал

Блюдо получится золотистым и вкусным

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Деруны — одно из самых любимых домашних блюд, но классический рецепт с добавлением репчатого лука подходит далеко не всем. Кто-то не переносит его вкус, а у кого-то он вызывает тяжесть в желудке.

При этом отказаться от добавления лука в деруны просто так нельзя. Он не только придает блюду выразительный аромат, но препятствует потемнению картофеля.

"Телеграф" рассказывает, чем заменить лук в дерунах.

Почему картофель темнеет и как это исправить

При контакте с кислородом сырой крахмал окисляется, из-за чего картофельная масса становится серой. Луковый сок предотвращает этот процесс за счет своей естественной кислотности.

Чтобы сохранить яркий золотистый цвет дерунов без использования лука, достаточно добавить в тесто другую натуральную кислоту. Для этого подойдут жирные сливки или натуральный йогурт из расчета одна столовая ложка на один килограмм картофеля. Молочная кислота заблокирует процесс окисления, к тому же деруны получатся пышными. Если сливок под рукой не оказалось, можно использовать несколько капель лимонного сока.

Чем заменить лук по вкусу

Лучшей альтернативой считается лук-порей. Если мелко нарезать или натереть его белую и светло-зеленую части, получится мягкий, слегка сладковатый аромат. Порей при этом гораздо легче переносится, чем репчатый лук.

Фото сгенерировано ИИ

Если хочется остроты, добавьте чеснок. Хватит одного зубчика на килограмм картофеля. Он делает вкус насыщеннее, а с жареным мясом или сметаной сочетается особенно хорошо.

Тем, кто любит эксперименты, стоит попробовать сухие специи — майоран или мускатный орех.

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