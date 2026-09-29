Какие записки пишут Зеленскому на выступления: появилось фото вблизи

Фотографу удалось зафиксировать несколько интересных фрагментов на листе

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Президент Украины Владимир Зеленский часто появляется на публике с папкой или стопкой распечатанных листов. Разумеется, на них — тест его выступлений, но мало кто знает, как именно оформлены эти бумаги.

В этом материале "Телеграф" анализирует одно из фото главы государства, на котором четко видны детали на бумагах в его руках. На снимке хорошо различимы страницы с английским текстом.

При этом, крупным шрифтом напечатаны отдельные тезисы, которые президент затем использует во время речи. Также для отдельных слов есть транскрипция для более легкого прочтения.

Листы с текстом для выступления Зеленского. Фото: Getty Images

Данный снимок более интересен не конкретно содержанием речи, а тем, как именно выглядят рабочие материалы гаранта.

На странице можно разобрать упоминания Patriot и программы FREYA, систем противоракетной обороны, баллистических ракет, Европы и так далее. Среди прочего встречаются также фразы о необходимости наращивать производство оборонительных систем и угрозе со стороны баллистических ракет.

"И мы также проводим консультации еще с несколькими правительствами союзных государств, желающих присоединиться к FREYJA. Мы остаемся открытыми для каждой страны, которая может внести вклад в создание защиты от баллистических ракет. Наша программа FREYJA не заменяет проверенные и эффективные системы, такие как Patriot или модернизированные антибаллистические системы SAMP/T. Мы хотим создать систему, которую можно будет производить в значительно больших масштабах и по более низкой цене, систему, которая сможет стать интегрированной частью обороны Украины и обороны Европы. Система, которая сможет помочь любому народу, который ценит свободу. Мировая очередь на антибаллистические системы очень длинная. Баллистических угроз становится все больше", — так в переводе выглядит текст на листе.

Справка: FREYA — проект противоракетной обороны, над которым Украина работает совместно с европейскими партнерами.

Что известно о проекте антибаллистики Freyja / Инфографика "Телеграфа", ИИ

Отметим, что речь идет об обращении Владимира Зеленского на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2026 года.

Фотография с текстом его выступления была сделана также 23 сентября. Кадр сделал американский фотожурналист и независимый фотограф Алекси Розенфельд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что необычный жест Трампа на встрече с Зеленским вызвал споры.