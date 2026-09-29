Какие записки пишут Зеленскому на выступления: появилось фото вблизи
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Фотографу удалось зафиксировать несколько интересных фрагментов на листе
Президент Украины Владимир Зеленский часто появляется на публике с папкой или стопкой распечатанных листов. Разумеется, на них — тест его выступлений, но мало кто знает, как именно оформлены эти бумаги.
В этом материале "Телеграф" анализирует одно из фото главы государства, на котором четко видны детали на бумагах в его руках. На снимке хорошо различимы страницы с английским текстом.
При этом, крупным шрифтом напечатаны отдельные тезисы, которые президент затем использует во время речи. Также для отдельных слов есть транскрипция для более легкого прочтения.
Данный снимок более интересен не конкретно содержанием речи, а тем, как именно выглядят рабочие материалы гаранта.
На странице можно разобрать упоминания Patriot и программы FREYA, систем противоракетной обороны, баллистических ракет, Европы и так далее. Среди прочего встречаются также фразы о необходимости наращивать производство оборонительных систем и угрозе со стороны баллистических ракет.
"И мы также проводим консультации еще с несколькими правительствами союзных государств, желающих присоединиться к FREYJA. Мы остаемся открытыми для каждой страны, которая может внести вклад в создание защиты от баллистических ракет. Наша программа FREYJA не заменяет проверенные и эффективные системы, такие как Patriot или модернизированные антибаллистические системы SAMP/T. Мы хотим создать систему, которую можно будет производить в значительно больших масштабах и по более низкой цене, систему, которая сможет стать интегрированной частью обороны Украины и обороны Европы. Система, которая сможет помочь любому народу, который ценит свободу. Мировая очередь на антибаллистические системы очень длинная. Баллистических угроз становится все больше", — так в переводе выглядит текст на листе.
Справка: FREYA — проект противоракетной обороны, над которым Украина работает совместно с европейскими партнерами.
Отметим, что речь идет об обращении Владимира Зеленского на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2026 года.
Фотография с текстом его выступления была сделана также 23 сентября. Кадр сделал американский фотожурналист и независимый фотограф Алекси Розенфельд.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что необычный жест Трампа на встрече с Зеленским вызвал споры.