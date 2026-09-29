Не спешите нажимать на "солнышко": как подготовить кондиционер к обогреву

Подготовка к холодам имеет свои нюансы

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В 2025 году старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов. 1 ноября тепло дали еще не во всех областях. Прошлогодняя история может повториться.

Поэтому "Телеграф" решил рассказать, как подготовить кондиционер к работе на обогрев. Подготовка к холодам имеет несколько особенностей.

Уберите пыль, накопившуюся за лето

Перед очисткой выключите кондиционер и отключите его питание. Затем снимите доступные фильтры так, как показано в инструкции. Разбирать корпус для этого не нужно.

Сетчатые фильтры задерживают пыль, и со временем воздуху становится сложнее проходить через них. В результате прибору труднее поддерживать нужную температуру.

В Samsung рекомендуют удалять загрязнения мягкой щеткой или пылесосом, а моющиеся фильтры при необходимости промывать. Перед установкой их нужно полностью высушить в тени. При этом дополнительные фильтры могут требовать другого ухода: мыть все вставки подряд нельзя, сначала проверьте инструкцию.

Чистка кондиционера. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проверьте, что происходит снаружи

Наружному блоку нужен свободный доступ воздуха. Осмотрите его с безопасного места: рядом не должно быть скопившихся листьев, мусора или предметов, закрывающих решетку.

Если блок висит за окном на высоте, самостоятельная чистка снаружи — задача для специалиста.

Выберите обогрев и дайте прибору время

После установки сухих фильтров включите питание и выберите кнопкой Mode режим Heat. Просто повысить температуру на пульте, оставив режим охлаждения Cool, недостаточно.

Задайте комфортную температуру выше текущей в комнате. Для начала можно выбрать 20–24 °C. Закройте окна и двери в помещения, которые не собираетесь прогревать.

Не торопитесь нажимать кнопки, если теплый воздух не пошел сразу. Samsung объясняет, что после переключения на обогрев вентилятор может не работать первые 3–5 минут: прибор подготавливается к подаче теплого воздуха. Конкретное время зависит от модели и условий.

Не путайте разморозку с поломкой

В прохладную влажную погоду наружный теплообменник может покрываться инеем. Чтобы убрать его, кондиционер временно запускает размораживание. Подача теплого воздуха в комнату на это время прекращается, а возле наружного блока может появиться пар.

Например, Samsung указывает продолжительность такого цикла в пределах 5–12 минут. На некоторых моделях появляется обозначение dF. Такая пауза сама по себе не означает неисправность: дождитесь окончания цикла.

Когда стоит вызвать мастера

Если после очистки фильтров остается стойкий неприятный запах, появляется необычный сильный шум или вода течет из внутреннего блока, домашнего ухода недостаточно. При протечке использование прибора нужно прекратить и заказать проверку. Производитель также рекомендует профессиональный осмотр оборудования раз в год.

Пробное включение лучше провести до того, как кондиционер станет ежедневно нужен для обогрева: так останется время устранить неполадки без спешки.

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