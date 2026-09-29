Красный кирпич и необычный фасад: какой дом считают одним из самых необычных в Полтаве

Такой архитектуры в Полтаве почти не найти

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В центре Полтавы сохранился необычный двухэтажный особняк, который сложно спутать с другими домами в городе. Здание на улице Соборности, 3 известно как Красный дом или дом врача Глейзера. Его построили в начале ХХ века, и первоначально здание одновременно было жильем семьи врача и местом, где он принимал пациентов.

Сегодня это памятник архитектуры местного значения, но его техническое состояние остается проблемным. "Телеграф" рассказывает про Красный дом Глейзера в Полтаве и о том, чем он особенный.

Двухэтажный особняк с цокольным этажом на бывшей Александровской улице появился в начале XX века. Имя архитектора здания неизвестно.

Владельцем дома был врач-окулист Хаим (Аким) Глейзер, который практиковал в городе с 1908 года.

На первом этаже находились приемная, кабинет врача и вспомогательные помещения. На втором жила семья Глейзера. То есть здание объединяло частный дом и медицинский кабинет.

Главная особенность здания — его внешний вид. Стены выполнены из красного облицовочного кирпича, а фасад имеет асимметричную композицию, разные по форме и размеру оконные проемы, необычный силуэт крыши и многочисленные декоративные детали.

В архитектуре дома сочетаются элементы модерна и неоготики. Для Полтавы такие здания были редкостью. По словам члена общественной организации "Сохраним Полтаву" Артура Арояна, сооружений с готическими чертами в городе было всего четыре. До наших дней сохранились всего три.

В декоративном оформлении также отмечают черты еврейской культуры.

После революции Глейзер продолжал вести прием в своем доме и работал консультантом в Третьей поликлинике. Были поселены и другие люди, но жила прислуга семьи врача.

В сентябре 1941 года Глейзер был убит оккупационными войсками. Место его захоронения неизвестно. В отдельных публикациях приводится версия, что врача заперли в сарае или другой хозяйственной постройке на соседней улице и сожгли, но документального подтверждения этому нет.

Фото: Bulava Leonid/Facebook

В 1943 году сожгли и сам дом. В период 1947–1952 годов Красный дом восстановили. При этом сохранить первоначальные формы здания не удалось.

После этого на первом этаже появились конторские помещения, второй использовали для жилья. В разные годы здесь размещались городские учреждения, в том числе управление образования, а также другие административные и культурно-образовательные подразделения. После 2015 года часть помещений занимал эвакуированный в Полтаву Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Сегодня здание остается разделенным между несколькими владельцами: на первом этаже частные квартиры, второй этаж коммунальный. Часть здания арендует Полтавская епархия ПЦУ, здесь работает школа Святого Паисия.