Красный кирпич и необычный фасад: какой дом считают одним из самых необычных в Полтаве
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Такой архитектуры в Полтаве почти не найти
В центре Полтавы сохранился необычный двухэтажный особняк, который сложно спутать с другими домами в городе. Здание на улице Соборности, 3 известно как Красный дом или дом врача Глейзера. Его построили в начале ХХ века, и первоначально здание одновременно было жильем семьи врача и местом, где он принимал пациентов.
Сегодня это памятник архитектуры местного значения, но его техническое состояние остается проблемным. "Телеграф" рассказывает про Красный дом Глейзера в Полтаве и о том, чем он особенный.
Двухэтажный особняк с цокольным этажом на бывшей Александровской улице появился в начале XX века. Имя архитектора здания неизвестно.
Владельцем дома был врач-окулист Хаим (Аким) Глейзер, который практиковал в городе с 1908 года.
На первом этаже находились приемная, кабинет врача и вспомогательные помещения. На втором жила семья Глейзера. То есть здание объединяло частный дом и медицинский кабинет.
Главная особенность здания — его внешний вид. Стены выполнены из красного облицовочного кирпича, а фасад имеет асимметричную композицию, разные по форме и размеру оконные проемы, необычный силуэт крыши и многочисленные декоративные детали.
В архитектуре дома сочетаются элементы модерна и неоготики. Для Полтавы такие здания были редкостью. По словам члена общественной организации "Сохраним Полтаву" Артура Арояна, сооружений с готическими чертами в городе было всего четыре. До наших дней сохранились всего три.
В декоративном оформлении также отмечают черты еврейской культуры.
После революции Глейзер продолжал вести прием в своем доме и работал консультантом в Третьей поликлинике. Были поселены и другие люди, но жила прислуга семьи врача.
В сентябре 1941 года Глейзер был убит оккупационными войсками. Место его захоронения неизвестно. В отдельных публикациях приводится версия, что врача заперли в сарае или другой хозяйственной постройке на соседней улице и сожгли, но документального подтверждения этому нет.
В 1943 году сожгли и сам дом. В период 1947–1952 годов Красный дом восстановили. При этом сохранить первоначальные формы здания не удалось.
После этого на первом этаже появились конторские помещения, второй использовали для жилья. В разные годы здесь размещались городские учреждения, в том числе управление образования, а также другие административные и культурно-образовательные подразделения. После 2015 года часть помещений занимал эвакуированный в Полтаву Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Сегодня здание остается разделенным между несколькими владельцами: на первом этаже частные квартиры, второй этаж коммунальный. Часть здания арендует Полтавская епархия ПЦУ, здесь работает школа Святого Паисия.