Ходит пешком и не имеет крыши над головой: интересное из декларации генпрокурора Кравченко

Без машины, но с $55 тысячами наличными

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который подал заявление об отставке с должности, не имеет собственного автомобиля и недвижимости, пригодной для постоянного проживания. При этом чиновник арендует квартиру в Киеве, а также владеет имущественными правами на жилье в объекте незавершенного строительства.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2025 год, которую изучил "Телеграф".

Согласно декларации, Кравченко арендует в Киеве квартиру общей площадью 61,5 квадратного метра. Право пользования жильем он приобрел 30 декабря 2024 года. Владельцем квартиры указан гражданин Украины Борис Николаевич Чуприна.

Декларация Руслана Кравченко за 2025 год

Кроме того, чиновник задекларировал имущественные права на квартиру в Киеве в объекте незавершенного строительства. Площадь будущего жилья составляет 52,44 квадратного метра. Имущественные права на квартиру были приобретены еще 5 декабря 2019 года по договору купли-продажи.

Декларация Руслана Кравченко за 2025 год

В декларации отмечается, что объект принадлежит Кравченко на праве собственности в соответствии с Гражданским кодексом Украины и полностью или частично построен за его средства. Юридическим лицом, связанным со строительством объекта, указано ООО "КПИ Девелопмент" (код ЕГРПОУ 43012339).

При этом собственного автомобиля у Руслана Кравченко в декларации не указано.

Декларация Руслана Кравченко за 2025 год

Из финансовых активов Кравченко указал 55 тысяч долларов наличными. Также на его счетах в АО "Райффайзен Банк" размещено 109 590 гривен. Оба вида денежных средств, согласно декларации, принадлежат чиновнику на праве собственности.

Декларация Руслана Кравченко за 2025 год

Ранее "Телеграф" писал, что в декларации Сергея Крапивы немалое состояние. Вероятный фигурант дела из Офиса Генпрокурора имеет большую сумму денег наличными и новый земельный участок.