Ходить пішки і не має даху над головою: цікаве із декларації генпрокурора Кравченка

Без машини, але з $55 тисячами готівкою

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який подав заяву про відставку з посади, не має власного автомобіля та нерухомості, придатної для постійного проживання. При цьому чиновник орендує квартиру в Києві, а також має майнові права на житло в об’єкті незавершеного будівництва.

Про це свідчать дані його декларації за 2025 рік, яку вивчив "Телеграф".

Згідно з декларацією, Кравченко орендує у Києві квартиру загальною площею 61,5 квадратного метра. Право користування житлом він набув 30 грудня 2024 року. Власником квартири вказано громадянина України Бориса Миколайовича Чуприна.

Декларація Руслана Кравченка за 2025 рік

Крім того, чиновник задекларував майнові права на квартиру у Києві в об’єкті незавершеного будівництва. Площа майбутнього житла складає 52,44 квадратного метра. Майнові права на квартиру було придбано ще 5 грудня 2019 року за договором купівлі-продажу.

Декларація Руслана Кравченка за 2025 рік

У декларації зазначається, що об’єкт належить Кравченку на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України та повністю або частково збудовано за його кошти. Юридичною особою, пов’язаною з будівництвом об’єкта, зазначено ТОВ "КПІ Девелопмент" (код ЄДРПОУ 43012339).

При цьому власного автомобіля у Руслана Кравченка у декларації не зазначено.

Декларація Руслана Кравченка за 2025 рік

З фінансових активів Кравченко вказав 55 тисяч доларів готівкою. Також на його рахунках в АТ "Райффайзен Банк" розміщено 109 590 гривень. Обидва види коштів, згідно з декларацією, належать чиновнику на праві власності.

Декларація Руслана Кравченка за 2025 рік

Раніше "Телеграф" писав, що у декларації Сергія Кропиви чималий статок. Імовірний фігурант справи з Офісу Генпрокурора має велику суму грошей готівкою та нову земельну ділянку.