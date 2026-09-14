Киевляне выращивали форель прямо в центре города: что скрывают старинные усадьбы Киева

Как больше века назад в городе выращивали рыбу

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В Киеве в конце XIX века проводили эксперименты по разведению форели. Для этого в город даже доставили ценную икру из немецкого Гейдельберга, а в одной из киевских усадеб оборудовали специальную систему для ее инкубации.

Об этой необычной странице истории города рассказала пользовательница в Facebook, ссылаясь на материалы киевской газеты "Киевлянин" за 1899 год.

Икру форели привезли из Германии

Как говорится в публикации, в 1899 году Киевский отдел Императорского общества рыбоводства и рыболовства впервые взялся за эксперимент по разведению форели.

Форель

Для этого из немецкого Гейдельберга в Киев доставили ценную икру. Ее перевозка требовала особых условий, поскольку в дороге нужно было постоянно сохранять низкую температуру.

Икру везли в специальных лотках, осторожно уложив на ткань, а ящики со льдом поставили сверху — чтобы по мере таяния он идеально её охлаждал.

Для эксперимента в усадьбе киевского мецената Михаила Подгорского ("Замок барона") оборудовали пять выводковых аппаратов.

Дом Подгорского, известный как "Замок барона". Фото: Киевские истории/Facebook

Они работали вместе с каскадной системой из шести ванн, установленных ступенчато. Благодаря такой конструкции воду можно было последовательно пропускать через всю систему.

"Горный поток" в Киеве

Важным условием для выращивания форели была температура воды. Согласно приведенным в публикации данным, киевский водопровод давал воду температурой около +5 градусов, что хорошо соответствовало потребностям рыбы.

С помощью специальных желобов воду направляли так, чтобы создать условия, максимально приближенные к естественной горной реке.

То есть эксперимент требовал не просто поместить икру в воду, а фактически воссоздать для будущей форели подходящую среду.

Именно с этой историей авторка публикации связывает и необычный аквариум в фойе киевского "Замка барона" на Ярославовом Валу, 1.

"Но этот аквариум в фойе совсем не случайно!" — отмечает она.

Аквариум в фойе дома "Замок барона". Фото: Киевские истории/Facebook

Через десять лет в Киеве появился огромный рыбоводческий питомник

Киевская история рыбоводства на этом не закончилась. Уже в начале XX века значительно более масштабный проект появился в усадьбе семьи Шелюжко.

Речь идет о доме на нынешней улице Сечевых Стрельцов, 45-А, который сегодня часто называют "синей усадьбой". Именно здесь биолог Лев Шелюжко обустроил собственный рыбоводческий питомник.

Дом семейства Шелюжков. Фото: Киевские истории/Facebook

Табличка на усадьбе семьи Шелюжков. Фото: Киевские истории/Facebook

Открытые источники называют ее одним из крупнейших в Европе того времени. По данным исторических материалов, комплекс состоял из 256 бассейнов и аквариумов.

Рыборазводная была не только коммерческим предприятием, но и научной базой. Здесь разводили экзотические тропические рыбы и водные растения, а Шелюжко исследовал биологию рыб и занимался развитием аквариумистики.

Лев Шелюжко

Отдельное внимание уделяли инкубации и выращиванию мальков. Согласно историческим данным, некоторые виды рыб здесь впервые удалось размножить в искусственных условиях.

Что произошло с рыбоводческим питомником

История этого места изменилась после революционных событий и установления большевистской власти.

Усадьбу и рыбоводческий питомник Шелюжко впоследствии национализировали. По данным историков, из-за нехватки топлива зимой погибли рыбы и растения, которые находились в хозяйстве.

От масштабного рыбоводческого питомника, где когда-то работали сотни бассейнов и аквариумов, сегодня остались само здание и исторические упоминания о его деятельности.

При этом сама постройка сохранилась. Сегодня на Сечевых Стрельцов, 45-А можно увидеть ту самую усадьбу, которая более века назад была одним из киевских центров рыбоводства.

Так что в следующий раз, проходя мимо "Замка барона" или синей усадьбы на Сечевых Стрельцов, стоит помнить: за этими киевскими фасадами когда-то проходили довольно необычные для города научные эксперименты.

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