Битва длилась 10 минут: рыбак вытащил огромного "дикаря" в Днепре (видео)
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В сети поздравили мужчину с отличным уловом
Обычный весенний вечер на Набережной Днепра превратился в настоящую рыбацкую драму с хэппи-эндом для рыбака… Местный рыболов поймал 5-килограммового карпа.
Соответствующее видео снял, а затем опубликовал в Instagram Владимир Литвиненко. По его словам, "битва" между карпом и рыбаком на фоне живописного заката длилась около 10 минут.
После того как рыбак вытащил огромную рыбу из Днепра, к нему тут же набежала толпа зевак, которые, как папарацци, принялись фотографировать героя видео и его трофей.
"Минута славы. Даже собака в шоке", — прокомментировал увиденное Владимир.
В сети поздравили рыбака с прекрасным уловом. Также там отметили, что был пойман сазан — "дикая" версия карпа обыкновенного.
"Как деды там ловили, так и будут еще лет 30-50 стоять"
"За это штраф не напишут?"
"Сазан"
"Днепр"
"Это зачетный сазан"
"Дайте адрес, выезжаю"
"На что ловили?"
"Красиво"
Ранее "Телеграф" сообщал, что рыбак выловил настоящего монстра на Городском озере в Ивано-Франковске. Мужчина поймал гигантского белого толстолобика.