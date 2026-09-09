Битва длилась 10 минут: рыбак вытащил огромного "дикаря" в Днепре (видео)

В сети поздравили мужчину с отличным уловом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычный весенний вечер на Набережной Днепра превратился в настоящую рыбацкую драму с хэппи-эндом для рыбака… Местный рыболов поймал 5-килограммового карпа.

Соответствующее видео снял, а затем опубликовал в Instagram Владимир Литвиненко. По его словам, "битва" между карпом и рыбаком на фоне живописного заката длилась около 10 минут.

После того как рыбак вытащил огромную рыбу из Днепра, к нему тут же набежала толпа зевак, которые, как папарацци, принялись фотографировать героя видео и его трофей.

"Минута славы. Даже собака в шоке", — прокомментировал увиденное Владимир.

В сети поздравили рыбака с прекрасным уловом. Также там отметили, что был пойман сазан — "дикая" версия карпа обыкновенного.

"Как деды там ловили, так и будут еще лет 30-50 стоять"

"За это штраф не напишут?"

"Сазан"

"Днепр"

"Это зачетный сазан"

"Дайте адрес, выезжаю"

"На что ловили?"

"Красиво"

Ранее "Телеграф" сообщал, что рыбак выловил настоящего монстра на Городском озере в Ивано-Франковске. Мужчина поймал гигантского белого толстолобика.