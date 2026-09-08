Не спешите покупать дорогие средства: как убрать неприятный запах из посудомойки

Избавиться от проблемы очень легко

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Практически каждый, кто регулярно пользуется посудомоечной машиной, хотя бы раз сталкивался с тем, что после завершения цикла мытья из кухонной техники исходит затхлый запах. Даже если техника исправно работает и тарелки после мытья выглядят чистыми, внутри со временем могут скапливаться остатки пищи, жир и другие загрязнения.

Чаще всего источник неприятного запаха находится в фильтре, сливном отверстии или других труднодоступных местах. Остатки еды постепенно накапливаются, а в теплой и влажной среде начинают разлагаться, из-за чего внутри посудомойки появляется стойкая вонь. Поэтому простого запуска обычной программы мытья иногда бывает недостаточно — технике нужна дополнительная очистка.

О том, как избавиться от неприятного запаха с помощью простого домашнего средства, рассказали на портале Wprost.pl.

Прежде всего стоит проверить фильтр посудомоечной машины. Его необходимо снять, тщательно промыть под проточной водой и удалить все застрявшие остатки пищи. При этом лучше ориентироваться на инструкцию производителя, поскольку способ снятия фильтра может отличаться в разных моделях.

После этого можно дополнительно освежить посудомоечную машину с помощью домашнего средства из цедры лимона или апельсина и уксуса. Приготовить его можно заранее и хранить в морозильной камере.

Тщательно вымойте лимон и снимите с него цедру. Мелко нарежьте кожуру и разложите кусочки в форму для льда. Залейте цедру уксусом и поставьте форму в морозильную камеру до полного застывания.

Фото сгенерировано ИИ

Для профилактической очистки посудомоечной машины используйте один такой замороженный кубик. Запускайте цикл без посуды, расположив кубик так, чтобы он не попал в фильтр и не мешал свободному вращению распылителей воды.

Но стоит учесть, что это домашнее средство не заменяет регулярную чистку посудомоечной машины. Фильтр желательно очищать по мере загрязнения, а при появлении сильного или необычного запаха дополнительно проверить слив и другие элементы техники.

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