Не LEGO и не пластик: почему советские металлические конструкторы снова в моде
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Вместо пластика – металл и гайки.
Металлические планки, гайки, болты и маленький ключ — такой конструктор хорошо знаком многим, чье детство пришлось на советские времена. В отличие от современных пластиковых наборов, здесь не было готовых деталей, которые можно просто соединить между собой.
"Телеграф" расскажет, чем особенны старые металлические конструкторы, что из них можно было собрать и почему игрушка сегодня снова вызывает интерес.
Здесь нужно было не просто собирать, а придумывать
Главная особенность металлического конструктора заключалась в его простоте. В коробке лежали перфорированные планки, пластины, уголки, гайки, болты, колеса и другие детали, из которых ребенок должен был самостоятельно придумать будущую конструкцию.
Инструкция могла подсказать несколько вариантов, но возможности набора на этом не заканчивались. Одни и те же детали можно было переставлять, соединять по-новому и в итоге получать совершенно другую модель.
Именно поэтому такой конструктор существенно отличался от многих современных пластиковых наборов. Там результат часто заранее понятен: открыл коробку, нашел нужные элементы и собрал модель по схеме.
Машинки, краны и даже механизмы
Из таких наборов собирали самые разные конструкции. Чаще всего это были автомобили, грузовики, тракторы, краны, самолеты и различные механизмы.
Если набор дополняли колесами, осями, шестернями или шкивами, собранная модель могла двигаться. В результате ребенок получал не просто игрушку, а механизм, который создал собственными руками.
В этом и была особая привлекательность металлического конструктора. Нужно было понять, как соединить детали, насколько прочной будет конструкция и что делать, если модель развалится после первого же движения.
Почему такие конструкторы вспоминают и сегодня
Металлические конструкторы не исчезли вместе с советской эпохой. Сегодня подобные наборы продолжают выпускать для детей и взрослых, а среди них есть модели, сборка которых может занять не один вечер.
Современные наборы часто предназначены не только для игры, но и для коллекционирования и создания сложных моделей техники. Они могут воспроизводить автомобили, краны, тракторы или другие механизмы с большим количеством мелких деталей.
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