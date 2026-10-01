Не LEGO и не пластик: почему советские металлические конструкторы снова в моде

Вместо пластика – металл и гайки.

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Металлические планки, гайки, болты и маленький ключ — такой конструктор хорошо знаком многим, чье детство пришлось на советские времена. В отличие от современных пластиковых наборов, здесь не было готовых деталей, которые можно просто соединить между собой.

"Телеграф" расскажет, чем особенны старые металлические конструкторы, что из них можно было собрать и почему игрушка сегодня снова вызывает интерес.

Здесь нужно было не просто собирать, а придумывать

Главная особенность металлического конструктора заключалась в его простоте. В коробке лежали перфорированные планки, пластины, уголки, гайки, болты, колеса и другие детали, из которых ребенок должен был самостоятельно придумать будущую конструкцию.

Инструкция могла подсказать несколько вариантов, но возможности набора на этом не заканчивались. Одни и те же детали можно было переставлять, соединять по-новому и в итоге получать совершенно другую модель.

Именно поэтому такой конструктор существенно отличался от многих современных пластиковых наборов. Там результат часто заранее понятен: открыл коробку, нашел нужные элементы и собрал модель по схеме.

Детали советского конструктора. Фото: OLX

Детали советского конструктора. Фото: OLX

Детали советского конструктора. Фото: OLX

Советский конструктор. Фото: OLX

Детали советского конструктора. Фото: OLX

Машинки, краны и даже механизмы

Из таких наборов собирали самые разные конструкции. Чаще всего это были автомобили, грузовики, тракторы, краны, самолеты и различные механизмы.

Если набор дополняли колесами, осями, шестернями или шкивами, собранная модель могла двигаться. В результате ребенок получал не просто игрушку, а механизм, который создал собственными руками.

В этом и была особая привлекательность металлического конструктора. Нужно было понять, как соединить детали, насколько прочной будет конструкция и что делать, если модель развалится после первого же движения.

Собранные модели

Собранные модели

Почему такие конструкторы вспоминают и сегодня

Металлические конструкторы не исчезли вместе с советской эпохой. Сегодня подобные наборы продолжают выпускать для детей и взрослых, а среди них есть модели, сборка которых может занять не один вечер.

Современные наборы часто предназначены не только для игры, но и для коллекционирования и создания сложных моделей техники. Они могут воспроизводить автомобили, краны, тракторы или другие механизмы с большим количеством мелких деталей.

Современные металлические конструкторы

Современные металлические конструкторы

Современные металлические конструкторы

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