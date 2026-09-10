Вместо старой хаты — дом как в кино: украинка показала результат ремонта (видео)

Дом после ремонта выглядит совсем иначе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Старый дом получил новую крышу, утепление и современный фасад. После нескольких месяцев работ он изменился практически до неузнаваемости.

Украинка показала в Instagram, как проходила трансформация ее дома и как он выглядит после ремонта. Она рассказала, с чего начали работы, почему первую зиму пришлось провести без утепления и во сколько обошлось такое перевоплощение.

Сначала взялись за крышу

По словам владелицы дома, сначала семья занималась внутренними работами. Это позволило переехать и обустроиться внутри, после чего начали обновлять дом снаружи.

Дом для ремонта

Двор возле дома

Работы над фасадом стартовали осенью прошлого года. Первым этапом стала крыша, которую хотели завершить до наступления холодов.

"Мы очень хотели успеть до зимы, чтобы у нас уже было утепление, и нам было тепло", — рассказала украинка.

До зимы крышу действительно удалось сделать. А вот с утеплением не успели, поэтому холодный сезон семья пережила без него.

"У нас получилось до зимы сделать только крышу, но мы не успели сделать утепление. Поэтому этой зимой мы усиленно грелись, потому что было довольно холодно", — отметила она.

Ремонт крыши

Ремонт крыши

Весной ремонт продолжили

С приходом весны работы возобновились. По словам владелицы, основную часть внешнего преображения удалось завершить примерно за месяц.

Она показала, как дом выглядел до ремонта, а затем — его новый вид после обновления.

Дом "до" и "после" ремонта

Фасад обшили сайдингом

Для внешней отделки владельцы выбрали сайдинг. Украинка объяснила, что остановились на нем из-за практичности и простоты ухода.

Справка: Сайдинг — это отделочный материал в виде панелей или планок, который крепится на внешние стены здания для защиты от непогоды и создания аккуратного вида.

"Для нас это самый практичный и легкий в уходе материал", — объяснила автор видео.

Фасад обшили сайдингом

Однако окончательно работы еще не завершены. С двух сторон дома планируют обустроить террасу.

Несмотря на это, изменения уже хорошо заметны. По словам владелицы, теперь дом напоминает ей жилье из американских фильмов.

"От старого домика уже и не осталось следа, он мне напоминает такой домик из американских фильмов", — сказала она.

Сколько стоил ремонт

Владелица отметила, что за утепление и обустройство фасада вместе с работой заплатили около 15 тысяч долларов, или примерно 668 тысяч гривен по актуальному курсу.

При этом часть задумки еще планируют реализовать после обустройства террас. Но в целом результатом ремонта семья осталась довольна.

"Теперь наш домик красивый не только внутри, но и снаружи", — подытожила украинка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала бюджетный ремонт старой кухни.