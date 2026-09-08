Старую кухню будет не узнать: украинка показала ремонт за копейки

Бюджетное обновление кухни своими руками

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Украинка показала в Instagram, как самостоятельно обновила старую кухню и сколько потратила на ремонт. Ей удалось изменить фасады, заменить часть фурнитуры, обновить ящики и добавить подсветку.

Авторка не стала делать капитальный ремонт и менять всю кухню — вместо этого использовала то, что уже было, и своими руками освежила ее вид. Она также показала результат "до" и "после" и рассказала, почему не стремилась сделать все идеально.

Начала с фасадов

Первым шагом стало удаление старой пленки с мебельных фасадов с помощью фена. Во время работы украинка также обнаружила, что некоторые петли на дверцах уже требуют замены.

Часть фасадов можно было дополнительно отшлифовать, однако автор решила не затягивать ремонт.

Удаление старой пленки

Замена петлей

"Силы на конец ремонта уже не так много, и мне хотелось поскорее навести здесь порядок", — объяснила она.

После подготовки фасадов началась покраска. Автор нанесла два слоя краски – первый хорошо перекрыл поверхность, а второй сделал цвет более насыщенным.

Покраска фасадов

Покраска фасадов

Добавила новую фурнитуру и подсветку

Отдельно украинка обновила фанеру на ящиках, которая, по ее словам, выглядела не лучшим образом. Также она установила новые петли и вернула дверцы на место.

Не обошлось и без популярной кухонной подсветки.

"Я же блогер, а у всех блогеров должна быть кухня с подсветкой, так что, понятное дело, я ее приклеила", — пошутила авторка.

Однако с креплением возникла проблема: в первый раз подсветка отпала. Поэтому она советует использовать очень прочный двусторонний скотч.

Идеально не получилось — и это нормально

После завершения ремонта кухня стала значительно светлее. При этом авторка честно показала недостатки и отметила, что не пыталась превратить помещение в картинку из Pinterest.

"Я решила, что это не Pinterest, а моя кухня, где готовится еда, живут дети и постоянно что-то происходит", — сказала она.

Плитку и столешницу украинка пока решила не трогать. Она рассматривала варианты — покрасить плитку или использовать самоклеящуюся плитку, а столешницу также хотела обновить, но отложила эти работы.

"До" и "После" ремонта

Во сколько обошлось обновление

Всего весь ремонт кухни стоил 4125 гривен. При этом автор выполняла работы самостоятельно, поэтому не тратилась на оплату мастерам.

По ее мнению, израсходованная сумма вполне оправдана, особенно если сравнивать ее со стоимостью новой кухни.

"Учитывая, сколько сейчас стоят новые кухни, я считаю, что это очень даже бюджетно", — подытожила она.

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