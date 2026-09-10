Замість старої хати — будинок як у кіно: українка показала результат ремонту (відео)

Будинок після ремонту виглядає зовсім інакше

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Старий будинок отримав новий дах, утеплення та сучасний фасад. Після кількох місяців робіт він змінився практично до невпізнання.

Українка показала в Instagram, як проходила трансформація її будинку та який вигляд він має після ремонту. Вона розповіла, з чого почали роботи, чому першу зиму довелося провести без утеплення та у скільки обійшлося таке перевтілення.

Спочатку взялися за дах

За словами власниці будинку, спочатку родина займалася внутрішніми роботами. Це дозволило переїхати та облаштуватися всередині, після чого почали оновлювати будинок зовні.

Будинок до ремонту

Подвір'я біля будинку

Роботи над фасадом стартували восени минулого року. Першим етапом став дах, який хотіли завершити до настання холодів.

"Ми дуже хотіли встигнути до зими, щоб у нас уже було утеплення, і нам було тепло", — розповіла українка.

До зими дах справді вдалося зробити. А ось із утепленням не встигли, тому холодний сезон родина пережила без нього.

"У нас вийшло до зими зробити тільки дах, але ми не встигли зробити утеплення. Тому цієї зими ми посилено грілися, тому що було досить холодно", — зазначила вона.

Ремонт даху

Ремонт даху

Навесні ремонт продовжили

З приходом весни роботи відновилися. За словами власниці, основну частину зовнішнього перевтілення вдалося завершити приблизно за місяць.

Вона показала, як будинок виглядав до ремонту, а потім — його новий вигляд після оновлення.

Будинок "до" та "після" ремонту

Фасад обшили сайдингом

Для зовнішнього оздоблення власники обрали сайдинг. Українка пояснила, що зупинилися на ньому через практичність і простоту догляду.

Довідка: Сайдинг — це оздоблювальний матеріал у вигляді панелей чи планок, який кріпиться на зовнішні стіни будівлі для захисту від негоди та створення охайного вигляду.

"Для нас це найпрактичніший і найлегший у догляді матеріал", — пояснила авторка відео.

Фасад обшили сайдингом

Втім, остаточно роботи ще не завершені. З двох боків будинку планують облаштувати терасу.

Попри це, зміни вже добре помітні. За словами власниці, тепер будинок нагадує їй житло з американських фільмів.

"Від старого будиночка вже й не залишилося сліду, він мені нагадує такий будиночок з американських фільмів", — сказала вона.

Скільки коштував ремонт

Власниця зазначила, що за утеплення та облаштування фасаду разом із роботою заплатили близько 15 тисяч доларів, або приблизно 668 тисяч гривень за актуальним курсом.

Водночас частину задуму ще планують реалізувати після облаштування терас. Та загалом результатом ремонту родина залишилася задоволена.

"Тепер наш будиночок красивий не тільки всередині, а й зовні", — підсумувала українка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала бюджетний ремонт старої кухні.