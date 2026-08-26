Старая хата за 5 тыс. долларов подорожала в 6 раз: как украинцы преобразили ее (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пара рассказала, как заброшенное здание стало их постоянным домом
Супруги приобрели старый дом в селе за 5 тысяч долларов в 2021 году. За несколько лет заброшенное жилье без воды и базовых удобств превратилось в место для постоянного проживания, а его нынешнюю стоимость владельцы оценивают уже в 30 тысяч долларов.
Результат многолетней работы супруги показали в видео в Instagram. Они также объяснили, почему не жалеют, что вместо нового жилья выбрали заброшенный дом.
Вместо дачи — дом для постоянного проживания
На момент покупки жилье было фактически заброшенным. В доме не было даже воды, а до приобретения в нем никто не жил около пяти лет.
Территория вокруг тоже нуждалась в серьезном обустройстве — все заросло сорняками и кустарниками.
"Мы хотели дачу, но это стало местом для постоянной жизни", — рассказали владельцы.
Работы хватило на несколько лет
Восстановление старого дома не ограничилось косметическим ремонтом. За несколько лет супруги не только отремонтировали сам дом, но и полностью изменили территорию вокруг него. К старой хате пристроили новое помещение, расчистили заросший участок и обустроили сад.
В то же время владельцы отмечают, что работы еще не завершены.
"Мы не делали идеальный ремонт, но создали свой островок уюта", — объяснили они.
Почему не купили новый дом
По словам супругов, их выбор поддержали не все. Некоторые знакомые считали, что тратить время и деньги на восстановление старого дома нецелесообразно.
Владельцам советовали сразу приобрести новое жилье, а не вкладываться в заброшенный дом.
Однако пара уверена, что сделала правильный выбор.
"Нам говорили, что лучше было купить новый дом, а не восстанавливать старый, но мы довольны", — отметили они.
Что стало главным преимуществом жизни за городом
Для супругов главной ценностью оказался не только сам дом. Они говорят, что получили то, чего не смогли бы воссоздать обычным ремонтом в городе.
Речь идет о природе, просторе и тишине вокруг.
"Самое главное — это природа, простор, спокойствие вокруг, относительная автономность", — подчеркнули владельцы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "дом-корабль" в Чернигове.