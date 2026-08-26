Старая хата за 5 тыс. долларов подорожала в 6 раз: как украинцы преобразили ее (видео)

Пара рассказала, как заброшенное здание стало их постоянным домом

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Супруги приобрели старый дом в селе за 5 тысяч долларов в 2021 году. За несколько лет заброшенное жилье без воды и базовых удобств превратилось в место для постоянного проживания, а его нынешнюю стоимость владельцы оценивают уже в 30 тысяч долларов.

Результат многолетней работы супруги показали в видео в Instagram. Они также объяснили, почему не жалеют, что вместо нового жилья выбрали заброшенный дом.

Вместо дачи — дом для постоянного проживания

На момент покупки жилье было фактически заброшенным. В доме не было даже воды, а до приобретения в нем никто не жил около пяти лет.

Территория вокруг тоже нуждалась в серьезном обустройстве — все заросло сорняками и кустарниками.

Все заросло сорняками и кустарниками

"Мы хотели дачу, но это стало местом для постоянной жизни", — рассказали владельцы.

Работы хватило на несколько лет

Восстановление старого дома не ограничилось косметическим ремонтом. За несколько лет супруги не только отремонтировали сам дом, но и полностью изменили территорию вокруг него. К старой хате пристроили новое помещение, расчистили заросший участок и обустроили сад.

Восстановление дома длилось несколько лет

Супруги сделали ландшафтный сад

В то же время владельцы отмечают, что работы еще не завершены.

"Мы не делали идеальный ремонт, но создали свой островок уюта", — объяснили они.

Почему не купили новый дом

По словам супругов, их выбор поддержали не все. Некоторые знакомые считали, что тратить время и деньги на восстановление старого дома нецелесообразно.

Владельцам советовали сразу приобрести новое жилье, а не вкладываться в заброшенный дом.

Однако пара уверена, что сделала правильный выбор.

"Нам говорили, что лучше было купить новый дом, а не восстанавливать старый, но мы довольны", — отметили они.

Владельцы дома довольны своим выбором

Что стало главным преимуществом жизни за городом

Для супругов главной ценностью оказался не только сам дом. Они говорят, что получили то, чего не смогли бы воссоздать обычным ремонтом в городе.

Речь идет о природе, просторе и тишине вокруг.

"Самое главное — это природа, простор, спокойствие вокруг, относительная автономность", — подчеркнули владельцы.

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