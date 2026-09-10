Твердые или хвойные: какие дрова дадут больше всего тепла для дома
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Цены на дрова определяются по нескольким параметрам.
Отопление дома зимой очень важный вопрос. Для эффективности этого процесса следует обратить внимание на то, какие именно дрова лучше использовать.
"Телеграф" расскажет об отличиях между разными породами деревьев и сколько стоит кубометр дров. Следует отметить, что за дровами можно обратиться как к государственным предприятиям, так и к частным поставщикам.
Лучшими для отопления зимой являются твердые лиственные породы древесины. Они обладают высокой плотностью, долго горят и дают максимальное количество тепла.
Дуб и граб: Эти породы деревьев считаются "золотым стандартом" и лидерами по теплоотдаче. Они горят медленно, образуют стойкий жар и дают равномерное тепло. Дуб и граб идеально подходят для продолжительного поддержания стабильной температуры в доме.
Ясень: Имеет высокую теплоотдачу по сравнению с дубом, легко разгорается и дает ровное пламя.
Береза: Хорошо и быстро горит, выделяет много тепла, однако сгорает быстрее и оставляет несколько больше сажи, если жечь сырую древесину. Хорошо подходит для разжигания.
Хвойные породы (сосна, ель): Самые дешевые, но сгорают очень быстро, дают меньше тепла и выделяют загрязняющую дымоход смолу.
Следует помнить, что при покупке самый важный показатель – это влажность. Дрова должны быть сухими, а их влажность не должна превышать 20%. Сухая древесина дает гораздо больше тепла и не забивает котел или дымоход сажей.
Сколько дров нужно для отопления?
Для отопления дома площадью 100 м² на один отопительный сезон в среднем требуется около 10 кубометров твердых пород дров (например, дуба или граба). Однако эта цифра может немного изменяться в зависимости от утепления дома и насколько холодной будет зима.
Сколько стоит один кубический метр дров?
Цена 1 кубического метра дров в Украине в среднем варьируется от 1 100 до 4 600 грн в зависимости от породы древесины, степени обработки (колотые или не колотые дрова) и поставщика. Твердые лиственные породы деревьев в государственных лесхозах (дуб, граб, ясеневые) стоят в пределах 1 200 – 1 800 грн за 1 м³ за не колотые дрова. Мяколистные и хвойные породы (сосна, осина) стоят от 1 100 до 1 450 грн за 1 м³.
Колотые дрова твердых пород у частных поставщиков обойдутся дороже — от 3300 до 4600 грн за 1 м³. Мягкие породы или смесь дров (береза, ольха, сосна) стоят примерно 3 200 – 4 000 грн за 1 м³.
Дополнительно всегда следует учитывать стоимость доставки. Она оплачивается отдельно в зависимости от расстояния и объема машины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, на что следует обратить внимание при закупках дров на зиму.