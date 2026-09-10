Твердые или хвойные: какие дрова дадут больше всего тепла для дома

Цены на дрова определяются по нескольким параметрам.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отопление дома зимой очень важный вопрос. Для эффективности этого процесса следует обратить внимание на то, какие именно дрова лучше использовать.

"Телеграф" расскажет об отличиях между разными породами деревьев и сколько стоит кубометр дров. Следует отметить, что за дровами можно обратиться как к государственным предприятиям, так и к частным поставщикам.

Лучшими для отопления зимой являются твердые лиственные породы древесины. Они обладают высокой плотностью, долго горят и дают максимальное количество тепла.

Дуб и граб: Эти породы деревьев считаются "золотым стандартом" и лидерами по теплоотдаче. Они горят медленно, образуют стойкий жар и дают равномерное тепло. Дуб и граб идеально подходят для продолжительного поддержания стабильной температуры в доме.

Ясень: Имеет высокую теплоотдачу по сравнению с дубом, легко разгорается и дает ровное пламя.

Береза: Хорошо и быстро горит, выделяет много тепла, однако сгорает быстрее и оставляет несколько больше сажи, если жечь сырую древесину. Хорошо подходит для разжигания.

Хвойные породы (сосна, ель): Самые дешевые, но сгорают очень быстро, дают меньше тепла и выделяют загрязняющую дымоход смолу.

Следует помнить, что при покупке самый важный показатель – это влажность. Дрова должны быть сухими, а их влажность не должна превышать 20%. Сухая древесина дает гораздо больше тепла и не забивает котел или дымоход сажей.

Вид разных пород древесины

Сколько дров нужно для отопления?

Для отопления дома площадью 100 м² на один отопительный сезон в среднем требуется около 10 кубометров твердых пород дров (например, дуба или граба). Однако эта цифра может немного изменяться в зависимости от утепления дома и насколько холодной будет зима.

Сколько стоит один кубический метр дров?

Цена 1 кубического метра дров в Украине в среднем варьируется от 1 100 до 4 600 грн в зависимости от породы древесины, степени обработки (колотые или не колотые дрова) и поставщика. Твердые лиственные породы деревьев в государственных лесхозах (дуб, граб, ясеневые) стоят в пределах 1 200 – 1 800 грн за 1 м³ за не колотые дрова. Мяколистные и хвойные породы (сосна, осина) стоят от 1 100 до 1 450 грн за 1 м³.

Колотые дрова твердых пород у частных поставщиков обойдутся дороже — от 3300 до 4600 грн за 1 м³. Мягкие породы или смесь дров (береза, ольха, сосна) стоят примерно 3 200 – 4 000 грн за 1 м³.

Дополнительно всегда следует учитывать стоимость доставки. Она оплачивается отдельно в зависимости от расстояния и объема машины.

Дрова.Фото иллюстративный

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что следует обратить внимание при закупках дров на зиму.