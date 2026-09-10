Тверді чи хвойні: які дрова дадуть найбільше тепла для будинку

Ціни на дрова визначаються по кількох параметрах

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Опалення будинку взимку є дуже важливим питанням. Для ефективності цього процесу варто звернути увагу на те, які саме дрова краще використовувати.

"Телеграф" розповість про відмінності між різними породами дерев та скільки коштує кубометр дрів. Варто зауважити, що за дровами можна звернутись як до державних підприємств, так і до приватних постачальників.

Найкращими для опалення взимку є тверді листяні породи деревини. Вони мають найвищу щільність, довго горять і дають максимальну кількість тепла.

Дуб та граб: Ці породи дерев вважаються "золотим стандартом" і лідерами за тепловіддачею. Вони горять повільно, утворюють стійкий жар і дають рівномірне тепло. Дуб і граб ідеально підходять для тривалого підтримання стабільної температури в будинку.

Ясен: Має високу тепловіддачу, порівняно з дубом, легко розгоряється і дає рівне полум'я.

Береза: Добре і швидко горить, виділяє багато тепла, проте згоряє швидше і залишає дещо більше сажі, якщо палити сиру деревину. Добре підходить для розпалювання.

Хвойні породи (сосна, ялина): Найдешевші, але згоряють дуже швидко, дають менше тепла і виділяють смолу, яка забруднює димар.

Варто пам'ятати, що під час купівлі найважливіший показник — це вологість. Дрова мають бути сухими, а їхня вологість не повинна перевищувати 20%. Суха деревина дає набагато більше тепла і не забиває котел чи димар сажею.

Вигляд різних порід деревини

Скільки дрів потрібно для опалення будинку?

Для опалення будинку площею 100 м² на один опалювальний сезон у середньому потрібно близько 10 кубічних метрів твердих порід дров (наприклад, дуба або граба). Однак ця цифра може трохи змінюватися в залежності від утеплення будинку і того, наскільки холодною буде зима.

Скільки коштує 1 кубічний метр дров?

Ціна 1 кубічного метра дров в Україні в середньому варіюється від 1 100 до 4 600 грн, залежно від породи деревини, ступеня обробки (колоті чи не колоті дрова) та постачальника. Тверді листяні породи дерев у державних лісгоспах (дуб, граб, ясеневі) коштують у межах 1 200 – 1 800 грн за 1 м³ за не колоті дрова. М’яколистяні та хвойні породи (сосна, осика) коштують від 1 100 до 1 450 грн за 1 м³.

Колоті дрова твердих порід у приватних постачальників обійдуться дорожче — від 3 300 до 4 600 грн за 1 м³. М’які породи або суміш дрів (береза, вільха, сосна) коштують приблизно 3 200 – 4 000 грн за 1 м³.

Додатково завжди варто враховувати вартість доставки. Вона оплачується окремо залежно від відстані та об'єму машини.

Дрова.Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав, на що варто звернути увагу при закупівлях дрів на зиму.