Никотин в "подарок", а в чеке – бытовая техника: как работает теневой рынок вейпов

Среди выявленных журналистами схем – маскировка, оплата на личную карту и фискальные нарушения

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Рынок вейпов в Украине почти полностью находится в тени. Один из используемых способов – разделить смесь на компоненты, пытаясь продать товар в обход законодательства. Еще один способ – товарная маскировка, когда никотин при продаже жидкости для вейпов маскируют под другой товар.

"Телеграф" проверил несколько точек в Киеве на соблюдение законодательства. Зафиксировали фискальное сокрытие – безналичная оплата проводилась как покупка "бытовой техники". На другой точке оплата шла на частную карту, а чек расходился с физическим способом оплаты.

Подробнее в материале: Никотин-невидимка и пищевые добавки для курения: что показал журналистский рейд по вейп-точкам в ТРЦ и супермаркетах

Но гораздо чаще – на всех проверенных локациях – встречали товарную маскировку: жидкости и компоненты представлялись как "пищевые добавки". Однако во время разговоров с продавцами те признавали, что это составляющие "самозамесов" – жидкостей для электронных сигарет. Поэтому эта продукция должна подпадать под действие антитабачного законодательства, а продажа имеет признаки нарушения норм, запрещающих торговлю ароматизаторами со вкусом и запахом.

Отдельно стоит обратить внимание на никотин, продажа которого запрещена. Никобустеры на проверенных точках либо скрывали от учета, называя "подарком", либо проводили по кассе в открытую. Это противоречит ч. 2 ст. 23 ЗУ 3817-IX. В ней прямо указано, что розничная торговля или бесплатное распространение никотина отдельно либо в наборах на территории Украины запрещаются.

Один из способов обойти законодательство — продажа компонентов смеси по отдельности

"Телеграф" уже рассказывал об ответственности четырех контролирующих органов, которые должны регулировать и проверять оборот подакцизных товаров в Украине. Впрочем, несмотря на наличие надзорных структур, значительную часть этой продукции продолжают продавать с нарушением требований закона.

Сомнения относительно эффективности государственного контроля возникают прежде всего потому, что несоответствующий товар сбывают преимущественно в обычных открытых офлайн-сетях. Между тем социологические центры фиксируют: доля пользователей электронных сигарет среди украинских курильщиков остается стабильно высокой.