Купол зарос деревьями: как выглядит одна из самых больших усыпальниц в Украине

Этому сооружению почти 220 лет

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На самой высокой точке села Вергуны Полтавской области стоит монументальный храм, который издалека больше напоминает античную ротонду, чем привычную сельскую церковь. Когда-то это было массивное сооружение с куполом, башнями и толстыми стенами, а сегодня его стены местами разрушены, окна пустуют, а крыша заросла деревьями и кустарником.

Рассказываем кто построил Христорождeственской церкви и как с годами менялось ее предназначение.

Село Вергуны помещики Базилевские приобрели в 1776 году. На тот момент они уже владели 12 селами и более чем 10 тысячами крепостных. Впоследствии в одном из крестьянских восстаний были убиты трое представителей семьи.

В 1801 году помещик Иван Базилевский решил на месте старой деревянной церкви построить новый храм. Работы продолжались в 1801–1807 годах. Сам Базилевский не дожил до окончания строительства и освящения церкви, но завещал деньги, на которые здание ремонтировали каждые 3–5 лет.

Семья владела кирпичными заводами в Вергунах, поэтому для строительства использовали собственный материал. С храмом связана и распространенная местная легенда о том, что раствор якобы замешивали на яичных желтках. Именно этим иногда объясняют хорошую сохранность отдельных частей здания спустя два столетия.

Фото: Серафим Громов, My Magical Ukraine/Instagram

Круглое здание высотой 28 метров имело семь входов, стены толщиной около полутора метров и огромный проем в полу. Под ним находилась родовая усыпальница семьи Базилевских, ради памяти о погибших представителях которой храм и построили. Стены и купол украшали монументальные росписи.

После революции семейный склеп Базилевских разграбили. В воспоминаниях местных жителей сохранился рассказ о том, что крестьяне якобы даже играли найденными в усыпальнице черепами в футбол. Росписи и фрески также постепенно уничтожались.

В 1936 году с храма сняли колокола и демонтировали завершения двух башен-колоколен. Само здание приспособили под хозяйственные нужды колхоза.

После 1945 года здание использовали как зернохранилище, а в родовой усыпальнице хранили картофельный семенной фонд.

Фото: Серафим Громов, My Magical Ukraine/Instagram

Попытка вернуть зданию первоначальный вид началась только в конце 1980-х годов. За это время успели перекрыть кровлю, но реставрационные работы остановились в 1990-е годы.

Здание разрушается, хотя ему и присвоили статус памятника архитектуры национального значения.