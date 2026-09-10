Купол зарос деревьями: как выглядит одна из самых больших усыпальниц в Украине
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Этому сооружению почти 220 лет
На самой высокой точке села Вергуны Полтавской области стоит монументальный храм, который издалека больше напоминает античную ротонду, чем привычную сельскую церковь. Когда-то это было массивное сооружение с куполом, башнями и толстыми стенами, а сегодня его стены местами разрушены, окна пустуют, а крыша заросла деревьями и кустарником.
Рассказываем кто построил Христорождeственской церкви и как с годами менялось ее предназначение.
Село Вергуны помещики Базилевские приобрели в 1776 году. На тот момент они уже владели 12 селами и более чем 10 тысячами крепостных. Впоследствии в одном из крестьянских восстаний были убиты трое представителей семьи.
В 1801 году помещик Иван Базилевский решил на месте старой деревянной церкви построить новый храм. Работы продолжались в 1801–1807 годах. Сам Базилевский не дожил до окончания строительства и освящения церкви, но завещал деньги, на которые здание ремонтировали каждые 3–5 лет.
Семья владела кирпичными заводами в Вергунах, поэтому для строительства использовали собственный материал. С храмом связана и распространенная местная легенда о том, что раствор якобы замешивали на яичных желтках. Именно этим иногда объясняют хорошую сохранность отдельных частей здания спустя два столетия.
Круглое здание высотой 28 метров имело семь входов, стены толщиной около полутора метров и огромный проем в полу. Под ним находилась родовая усыпальница семьи Базилевских, ради памяти о погибших представителях которой храм и построили. Стены и купол украшали монументальные росписи.
После революции семейный склеп Базилевских разграбили. В воспоминаниях местных жителей сохранился рассказ о том, что крестьяне якобы даже играли найденными в усыпальнице черепами в футбол. Росписи и фрески также постепенно уничтожались.
В 1936 году с храма сняли колокола и демонтировали завершения двух башен-колоколен. Само здание приспособили под хозяйственные нужды колхоза.
После 1945 года здание использовали как зернохранилище, а в родовой усыпальнице хранили картофельный семенной фонд.
Попытка вернуть зданию первоначальный вид началась только в конце 1980-х годов. За это время успели перекрыть кровлю, но реставрационные работы остановились в 1990-е годы.
Здание разрушается, хотя ему и присвоили статус памятника архитектуры национального значения.